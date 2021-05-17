Расследования

"Посмотреть убийце сына в глаза": мать 17-летнего студента-медика приехала из Азербайджана на суд в Волгограде

Расследования 17.05.2021 18:15
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17.05.2021 18:15


Сегодня руководитель управления СУ СКР по Волгоградской области Василий Семенов встретился с мамой 17-летнего иностранного студента, которого зверски убили в центре Волгограда в июне прошлого года. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе СУ СКР по региону, Ирина Гаврилова, которая признана потерпевшей по уголовному делу об убийстве ее сына, несколько дней назад приехала в Волгоград из республики Азербайджан. Следователь передал ей личные вещи сына, обнаруженные на месте убийства и в общежитии, где он проживал. Сегодня женщина пришла на личный прием к руководителю регионального управления СКР Следственного управления, чтобы поблагодарить тех, кто принимал непосредственное участие в раскрытии и расследовании этого уголовного дела, а также задержании злоумышленника.
Уже завтра Ирине Гавриловой предстоит принять участие в судебном заседании, где она впервые посмотрит в глаза тому, кто, по данным следствия, хладнокровно расправился с ее 17-летним сыном.
Перед судом по обвинению в этом жестоком преступлении предстал житель Волгограда Виталий Васильев. Он признал вину в убийстве. 
Васильев, напомним, обвиняется по трем статьям УК РФ - убийство, совершенное по мотивам национальной ненависти; незаконное приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия, совершенные группой лиц по предварительному сговору; незаконное приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ. Это уголовное дело насчитывает 12 томов.
По данным следствия, вечером 12 июня прошлого года Васильев, испытывая неприязнь, ненависть и нетерпимость к лицам определенной национальности, увидел несовершеннолетнего студента медицинского вуза, уроженца Азербайджана. Он напал на парня в безлюдном месте и причинил ему более 20 ножевых ранений в различные части тела. Потерпевший скончался на месте происшествия.
По информации СУ СКР по Волгоградской области, это особо тяжкое преступление, совершенное в условиях неочевидности, было раскрыто за неделю. Расследование велось круглосуточно, а результаты следственных и оперативных мероприятий ежедневно заслушивались на межведомственных совещаниях. Этим делом занималась следственно-оперативная группа, в которую вошли следователи и следователи-криминалисты областного управления СКР, а также оперативные сотрудники регионального Главка МВД и УФСБ России по Волгоградской области. Существенную помощь оказали специально прибывшие в Волгоградскую область следователи-криминалисты Главного управления криминалистики центрального аппарата Следственного комитета России. Злоумышленник был задержан 21 июня 2020 года в городе Смоленске – в этот момент на автомобиле такси он пытался покинуть территорию России.
В ходе расследования также удалось установить, что Васильев приобрел почти два десятка холостых патронов, а также охолощенное оружие – карабин под патрон светозвукового действия, который впоследствии переделал под стрельбу боевыми патронами. Свой арсенал он хранил в гараже своего двоюродного брата, которого не только поставил в известность об этом, но и взял с родственника слово, что тот, при необходимости, предпримет меры к его сокрытию и сохранности. После совершения убийства студента, злоумышленник потребовал от брата, чтобы он вывез из гаража оружие и взрывчатые вещества и спрятал на пустыре, закопав их в специально приготовленной для этого яме. Позднее тайник был обнаружен сотрудниками правоохранительных органов.
Брат фигуранта уголовного дела, полностью признавший свою вину в содеянном и заключивший со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, осенью прошлого года осужден по ст.316 УК РФ (укрывательство преступления). Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

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