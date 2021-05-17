Заместитель природоохранного прокурора проведет личный прием в Волгограде





Пообщаться с жителями Волгоградской области по вопросам, связанным с соблюдением законодательства в сфере охраны окружающей среды, намерен заместитель Волжского межрегионального природоохранного прокурора Валерий Сегизеков. Как сообщили ИА "Высота 102" в надзорном ведомстве, прием граждан состоится 21 мая с 10:00 в здании Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры по адресу: г. Волгоград, ул. Ким, 8.

Записаться можно по телефону 97-18-44 (необходимо указать ФИО и кратко изложить суть жалобы). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт).



