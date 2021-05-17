Экономика 17.05.2021 12:29 Реклама
0
17.05.2021 12:29 Реклама
Марка Volkswagen готовит к выпуску на рынок и объявляет прием заказов на специальную версию нового Volkswagen Polo - Football Edition. Премьера новой комплектации популярного лифтбека приурочена к предстоящему Чемпионату Европы по футболу.
Марка Volkswagen с 2018 года является официальным партнером Национальной Футбольной программы Союза Европейских футбольных ассоциаций (UEFA[1]) и стремится обеспечить максимальную мобильность организаторов, участников EURO 2020TM[2] и футбольных болельщиков. В рамках сотрудничества и в честь крупнейшего футбольного события автопроизводитель выпускает на российский рынок специальную версию нового лифтбека Volkswagen Polo - Football Edition, построенного на базе популярной комплектации Status[3].
Специальный «футбольный» Volkswagen Polo — это «выросший» в габаритах лифтбек (теперь 4483 x 1706 x 1484 мм) с более просторным салоном и увеличенным пространством для пассажиров заднего ряда, а также вместительным багажником (530 л, а со сложенными сиденьями заднего ряда – 1460 л), допускающим транспортировку крупногабаритных грузов. Автомобиль будет поставляться в России с бензиновыми двигателями мощность 110 л.с., работающими с 5-ступенчатой МКПП или 6-ступенчатым автоматом, и 125 л.с. в паре с 7-ступенчатой АКП.
Внешний дизайн Football Edition олицетворяет современную «спортивную динамику»: силуэт кузова стал более обтекаемым, стремительным и элегантным, на передних порогах добавлены фирменные накладки и специальный значок Football Edition на крышке багажника.
Интерьер Volkswagen Polo освежен и выполнен в футбольной стилистике. В пакете опций появилась камера заднего вида, салон доукомплектован передним центральным подлокотником, салонными ковриками с лого EURO 2020TM[2], мультимедиа с 8-дюймовых ЖК дисплеем, акустикой на 6 динамиков, USB[4]-разъемами для сидений заднего ряда и поддержкой Bluetooth и App-Connect.
Автолюбители, которые в 2021 году выбрали для себя Volkswagen Polo Football Edition, дополнительно получат комплект болельщика – рюкзак, грим, шарф болельщика и мишка-болельщик.
Записаться на тест-драйв и уточнить всю необходимую информацию можно у официального дилера Volkswagen Волга-Раст на Мамаевом Кургане по телефону: +7 8442 781-111.
Перевод:
[1] UEFA - (англ.) Союза Европейских футбольных ассоциаций, транслитерация УЕФА.
[2] EURO 2020 - (англ.) Чемпионат Европы по футболу 2020 года, транслитерация ЕВРО 2020.
[3] Status- (англ.) тип комплектации автомобилей Volkswagen, транслитерация Статус.
[4] USB - (англ.) последовательный интерфейс для подключения периферийных устройств к вычислительной технике, транслитерация Юсб.
Реклама
Банк «Открытие» и eBay проведут бизнес-шоу «Цифровая эволюция бизнеса»17.05.2021 15:25
Экономика 17.05.2021 15:25
Новый Volkswagen Tiguan. Откровенные отзывы владельцев17.05.2021 12:03
Экономика 17.05.2021 12:03
ВТБ снижает ставки по ряду ипотечных программ17.05.2021 11:11
Экономика 17.05.2021 11:11
Четверть волгоградцев боится потерять работу17.05.2021 10:09
Экономика 17.05.2021 10:09
В первом квартале 2021 года «Росгосстрах» увеличил сборы страховой премии на 5,5%14.05.2021 17:28
Экономика 14.05.2021 17:28
Спрос на ипотеку ВТБ в Волгограде вырос на 80%14.05.2021 16:54
Экономика 14.05.2021 16:54
ВТБ Лизинг в апреле зафиксировал трехкратный рост объемов в автолизинге год к году14.05.2021 15:17
Экономика 14.05.2021 15:17
На ВТЗ российские парламентарии обсудили законодательные инициативы в области экономики и экологии14.05.2021 14:30
Экономика 14.05.2021 14:30
«БКС Мир инвестиций»: новичкам на фондовом рынке поможет автоследование за экспертами14.05.2021 13:24
Экономика 14.05.2021 13:24
СберБанк начал выдавать ипотеку на строительство частных домов по программе господдержки семей с детьми14.05.2021 12:11
Экономика 14.05.2021 12:11
Депутатам регионов Юга России показали современное производство химических продуктов на основе природного минерала бишофит14.05.2021 11:34
Экономика 14.05.2021 11:34
180 дней до 180-летия: юбилейные мероприятия Сбербанка пройдут с клиентами и для клиентов14.05.2021 11:05
Экономика 14.05.2021 11:05
Законы привлекательности ЖК «Волго-Дон»14.05.2021 09:18
Экономика 14.05.2021 09:18
ПСБ открыл офис нового формата в центре Волгограда14.05.2021 08:10
Экономика 14.05.2021 08:10
В ФНС России объяснили высокие показатели по сбору налогов в Волгоградской области13.05.2021 21:32
Экономика 13.05.2021 21:32
Реклама