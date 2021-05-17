Volkswagen Polo - Football Edition. Премьера новой комплектации популярного лифтбека приурочена к предстоящему Чемпионату Европы по футболу. Марка Volkswagen готовит к выпуску на рынок и объявляет прием заказов на специальную версию нового. Премьера новой комплектации популярного лифтбека приурочена к предстоящему Чемпионату Европы по футболу.





Марка Volkswagen с 2018 года является официальным партнером Национальной Футбольной программы Союза Европейских футбольных ассоциаций (UEFA[1]) и стремится обеспечить максимальную мобильность организаторов, участников EURO 2020TM[2] и футбольных болельщиков. В рамках сотрудничества и в честь крупнейшего футбольного события автопроизводитель выпускает на российский рынок специальную версию нового лифтбека Volkswagen Polo - Football Edition, построенного на базе популярной комплектации Status[3].

Специальный «футбольный» Volkswagen Polo — это «выросший» в габаритах лифтбек (теперь 4483 x 1706 x 1484 мм) с более просторным салоном и увеличенным пространством для пассажиров заднего ряда, а также вместительным багажником (530 л, а со сложенными сиденьями заднего ряда – 1460 л), допускающим транспортировку крупногабаритных грузов. Автомобиль будет поставляться в России с бензиновыми двигателями мощность 110 л.с., работающими с 5-ступенчатой МКПП или 6-ступенчатым автоматом, и 125 л.с. в паре с 7-ступенчатой АКП.

Внешний дизайн Football Edition олицетворяет современную «спортивную динамику»: силуэт кузова стал более обтекаемым, стремительным и элегантным, на передних порогах добавлены фирменные накладки и специальный значок Football Edition на крышке багажника.





Интерьер Volkswagen Polo освежен и выполнен в футбольной стилистике. В пакете опций появилась камера заднего вида, салон доукомплектован передним центральным подлокотником, салонными ковриками с лого EURO 2020TM[2], мультимедиа с 8-дюймовых ЖК дисплеем, акустикой на 6 динамиков, USB[4]-разъемами для сидений заднего ряда и поддержкой Bluetooth и App-Connect.

Автолюбители, которые в 2021 году выбрали для себя Volkswagen Polo Football Edition, дополнительно получат комплект болельщика – рюкзак, грим, шарф болельщика и мишка-болельщик.

у официального дилера Volkswagen Волга-Раст на Мамаевом Кургане по телефону: +7 8442 781-111. Записаться на тест-драйв и уточнить всю необходимую информацию можнона Мамаевом Кургане по телефону:









Перевод:

[1] UEFA - (англ.) Союза Европейских футбольных ассоциаций, транслитерация УЕФА.

[2] EURO 2020 - (англ.) Чемпионат Европы по футболу 2020 года, транслитерация ЕВРО 2020.

[3] Status- (англ.) тип комплектации автомобилей Volkswagen, транслитерация Статус.

[4] USB - (англ.) последовательный интерфейс для подключения периферийных устройств к вычислительной технике, транслитерация Юсб.







