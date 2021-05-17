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Наказать виновных: волгоградские болельщики требуют от РФС разобраться с переносом матча конкурентов «Ротора»

Главное 17.05.2021 11:08
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17.05.2021 11:08


Болельщики «Ротора» вступились за команду и направили президенту РФС Александру Дюкову открытое обращение с просьбой разобраться в ситуации с переносом матча «Уфа» — «Арсенал» в последнем туре Премьер-лиги. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Единого фан-портала, фанаты считают, что были грубо нарушены спортивные принципы, принцип Fair Play УЕФА и регламент РПЛ.
«Во всех футбольных национальных чемпионатах Европы под эгидой УЕФА матчи последних туров, в которых решается окончательное положение команд в турнирной таблице, проходят в одно время, чтобы максимально избежать возможности договорных матчей между участниками соревнований», — отметили болельщики в своем заявлении. Фанаты просят президента Российского футбольного союза не только вмешаться в ситуацию, но и наказать виновных и рассмотреть возможность увеличения числа команд в РПЛ на следующий сезон.
«Если бы это касалось обычной игры, то вопрос не стоял так остро, но в данной ситуации была заинтересованность обеих команд, — подчеркнул болельщик «Ротора», вратарь команды волгоградских журналистов «МедиаЮнайтед» Сергей Басалаев. — Не думаю, что в мае действительно возможна такая жара, чтобы из-за нее переносить игру. В финале турнира была конкретная договоренность об одновременном проведении матчей, но ее грубо нарушили».
Большинство болельщиков сходятся во мнении, что у «Ротора» были реальные шансы удержаться в Премьер-лиге. «В первой половине первого тайма команда показала высокий процент владения мячом — 66%, и во втором тайме у «Ротора» тоже было преимущество. Сине-голубые показали действительно хорошую игру, перехватывали пасы соперника, в моменты численного преимущества «Рубина» наша защита выдержала. И при назначении пенальти у «Рубина» было реально волейбольное движение рукой, а у нас — просто игровой момент, когда мяч попал в руку. Нам просто немного не повезло», — прокомментировал Сергей Басалаев.
Похвалил команду и главный тренер Хасанби Биджиев на послематчевой пресс-конференции: он отметил огромный накал страстей, которые развернулись на поле, повлекших обилие желтых карточек — судья наказал девять игроков. «Могу только поблагодарить наших ребят за ту игру, которую они показали, за бойцовские качества — бились до конца. К сожалению, нам не удалось добиться положительного результата, и это больше всего огорчает. Ряд игроков не смогли  принять участие ввиду травм, поэтому было тяжеловато», — пояснил Биджиев.
Тем не менее, фанаты «Ротора» продолжают надеяться, что команде удастся остаться в РПЛ. «Шансы есть. «Ротор» впервые за 17 лет вышел Премьер-лигу, попробовал свои силы, ведь вся работа сейчас выстраивается с нуля, и нужно время. Этот год дал команде опыт выступлений, и я думаю, что костяк соберется, и «Ротор» снова будет в РПЛ», — отметил Сергей Басалаев.
Выход волгоградских футболистов в Премьер-лигу в сезоне 2020/2021 вызвал особый подъем среди молодежи, считают болельщики, и отмечают все большее число детей и подростков на  тренировках. Показателем спроса на профессиональное обучение детей стало открытие сразу двух представительств футбольной школы: в Красноармейском районе Волгограда и в Волжском, где воспитывают будущих «роторовцев».
Фото: Единый фан-портал ФК "Ротор".

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