В Волгограде пассажир с пистолетом пытался остановить автобус





Полицейские задержали 41-летнего жителя Волгограда, который угрожал пистолетом водителю междугороднего автобуса. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, инцидент произошел 14 мая в Центральном районе города на улице Голубинская. С жалобой на хулигана в полицию обратились пассажиры автобуса. Они сообщили, что неизвестный мужчина в ходе конфликта угрожал водителю предметом, похожим на пистолет. К месту происшествия был направлен автопатруль полка ППС.

Установлено, что во время движения автобуса 41-летний местный житель в нарушение Правил дорожного движения потребовал у водителя совершить остановку в непредусмотренном для этого месте. После отказа, мужчина начал угрожать водителю травматическим пистолетом.

Нарушителя доставили в отдел полиции. У него изъят зарегистрированный в установленном порядке травматический пистолет МР 80-13Т CAL 45 Rubber, снаряженный 5 патронами.

По данному факту проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.



