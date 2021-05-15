Трехмесячный ребенок пострадал в перевернувшемся авто под Волгоградом

Происшествия 15.05.2021 10:09
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15.05.2021 10:09
Автомобиль «Suzuki SX4» перевернулся в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, авария произошла утром на 11 км автодороги между селами Большие Чапурники и Червленое.
По предварительным данным, 60-летний водитель «Renault Scenic» во время движения создал помеху автомашине «Suzuki SX4», которая двигалась в попутном направлении и совершала обгон «Renault». В результате водитель «Suzuki SX4» не справился с управлением и совершил съезд на обочину, где совершил опрокидывание. В результате пострадала трехмесячная девочка – пассажирка иномарки. Малышку доставили в больницу с травмой головы.
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