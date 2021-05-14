Спрос на ипотеку ВТБ в Волгограде вырос на 80%

Экономика 14.05.2021 16:54 Новости компаний
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14.05.2021 16:54 Новости компаний
В апреле ВТБ в Волгоградской области выдал более 500 жилищных кредитов на сумму более 1млрд рублей, что по объему на 80% превышает результат прошлого апреля и на 34% – нынешнего марта. Всего с начала года продажи ипотеки ВТБ в регионе выросли до 3млрд рублей – это на четверть больше, чем за первые 4 месяца 2020 года. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба банка.
Регионами-лидерами по объему выданной ипотеки ВТБ за январь-апрель стали Москва и область, где оформлено 20 тыс. кредитов на 117,1 млрд рублей. Рост спроса в столице составил 43%.Среди других регионов наибольший объем продаж зафиксирован в Санкт-Петербурге и области (27,6 млрд рублей), Новосибирской области (12 млрд), Республике Татарстан (9,9 млрд) и Свердловской области (8,4 млрд рублей).
«Выдачи ипотеки в России за четыре месяца превысили 1,7 трлн рублей, что составляет 40% от результата всего прошлого года. Для ВТБ апрель стал самым успешным с начала этого года, мы выдали 100 млрд рублей ипотеки, что сопоставимо с объемами октября-ноября 2020 года. Порядка 40% сделок приходится на новостройки, свыше 40% – на квартиры на вторичном рынке и более 20% – на рефинансирование ранее оформленных кредитов», - отметил Евгений Дячкин, вице-президент ВТБ, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса.
По словам топ-менеджера ВТБ, спрос на ипотеку во многом объясняется приближением «дедлайна» по программе с господдержкой (согласно текущим условиям, она действует до 1 июля 2021 года). ВТБ за год работы по ней выдал свыше 290 млрд рублей кредитов, каждая третья ипотечная сделка совершается по льготной ставке, которая для заемщиков банка составляет сегодня 5,8% (предложение действует до 31 мая).
Еще одной значимой программой для клиентов является рефинансирование. За январь – апрель 2021 года ВТБ снизил ставку для почти 34 тысяч заёмщиков других банков на общую сумму свыше 74 млрд рублей.
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