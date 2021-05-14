Расследования 14.05.2021 16:39
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14.05.2021 16:39
Следователи возбудили уголовное дело после ЧП в локомотивном депо в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, дело возбуждено по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушения требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Следствием установлено, что сотрудник депо получил тяжкий вред здоровью в апреле текущего года при выполнении работ по проведению реостатных испытаний секции тепловоза. Мастер участка производства Сервисного локомотивного депо снял смотровой люк с петель шахты холодильника и оступился. При потере равновесия рука мастера попала в лопасти работающего вентилятора инерционного типа, в результате ему ампутировало пальцы, диагностированы множественные рваные раны кисти. В ходе расследования будут выявлены все обстоятельства случившегося и виновные в этом лица.
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