Расследования

Фермера в Волгоградской области осудили за наркоогород

Расследования 14.05.2021 11:57
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14.05.2021 11:57


К 3 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима приговорен 47-летний фермер из Октябрьского района за культивирование и хранение конопли, сообщила ИА "Высота 102" сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.
Следствием и судом установлено, что с мая по сентябрь 2020 года мужчина культивировал 82 куста конопли около своего домовладения в селе Водино Октябрьского района. Кусты для личного употребления он высушивал, хранил дома, а часть наркорастений скармливал кроликам. Фермера задержали 17 сентября сотрудники УФСБ России по Волгоградской области и Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте. Во время задержания у мужчины изъяли 8,8 кг наркотического средства каннабис, а также растения конопли массой более 9 кг. 
В судебном заседании мужчина признал вину. Он пояснил, что рассаживал коноплю, ухаживал за ней и поливал. Периодически собирал "урожай" для личного потребления, а также кормил коноплей скотину.  
После оглашения приговора фермера взяли под стражу в зале суда. Решение не вступило в законную силу и уже обжаловано защитником осужденного.

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