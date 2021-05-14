Экономика

СберБанк начал выдавать ипотеку на строительство частных домов по программе господдержки семей с детьми

Экономика 14.05.2021 12:11 Новости компаний
0
14.05.2021 12:11 Новости компаний


СберБанк расширил программу ипотеки с господдержкой для семей с детьми на строительство частных домов. Льготная ставка на строительство частного дома составляет 5,3% годовых и фиксируется на весь срок кредитования — до 30 лет. 
Программа действует для семей, у которых в период с 1 января 2018 года до 1 марта 2023 года родился второй или последующий ребёнок, а также для семей, в которых есть ребёнок с инвалидностью. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба.
Александр Ведяхин, Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:
«Сбербанк ввёл льготные условия на ипотеку на индивидуальные дома для семей, в которых рождается второй ребёнок и последующие дети. Соответствующее решение, позволившее банкам расширить программу, недавно было принято Правительством РФ. Мы поддерживаем такой шаг, поскольку многие семьи после рождения детей задумываются о покупке дома.
Сейчас в рамках программы они смогут оформить ипотеку по льготной ставке на квартиру в новостройке или строительство индивидуального дома. Кроме того, мы видим рост спроса россиян на индивидуальные дома на фоне пандемии и выгодных предложений по ставкам. За первый квартал 2021 года Сбербанк получил более 13 тысяч заявок на индивидуальное жилищное строительство в рамках различных программ, в то время как в первом квартале 2020 года этот показатель составил чуть более 6 тысяч заявок. Выдано 1,87 млрд рублей ипотеки на ИЖС, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года более чем в два раза».
Сумма кредита: до 12 млн рублей — при покупке или строительстве жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, до 6 млн рублей — в других регионах. Первоначальный взнос — от 15% стоимости недвижимости.
Напомним, также по программе господдержки семьи с детьми могут приобрести квартиры в новостройке по ставке от 0,1% годовых в рамках программы субсидирования от застройщика и от 5% годовых при электронной регистрации сделки.
Подать заявку на ипотеку с господдержкой для семей с детьми и получить решение банка можно онлайн на DomClick.ru.
Фото с сайта https://ru.depositphotos.com/

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Просторная квартира от застройщика в Кировском районе

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Что грозит за неуплату услуг ЖКХ
Экономика
14.05.2021 17:28
Экономика 14.05.2021 17:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.05.2021 16:54
Экономика 14.05.2021 16:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.05.2021 15:17
Экономика 14.05.2021 15:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.05.2021 14:30
Экономика 14.05.2021 14:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.05.2021 13:24
Экономика 14.05.2021 13:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.05.2021 11:34
Экономика 14.05.2021 11:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.05.2021 11:05
Экономика 14.05.2021 11:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.05.2021 09:18
Экономика 14.05.2021 09:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.05.2021 08:10
Экономика 14.05.2021 08:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.05.2021 21:32
Экономика 13.05.2021 21:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.05.2021 20:00
Экономика 13.05.2021 20:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.05.2021 16:21
Экономика 13.05.2021 16:21
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.05.2021 12:56
Экономика 13.05.2021 12:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.05.2021 09:24
Экономика 13.05.2021 09:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.05.2021 16:02
Экономика 12.05.2021 16:02
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

18:12
Главный единоросс Волгоградской области сравнил участников праймериз с прапорщикамиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:44
В Волгограде памятники истории и культуры окружила рекламаСмотреть фотографии
17:28
В первом квартале 2021 года «Росгосстрах» увеличил сборы страховой премии на 5,5%Смотреть фотографии
16:39
Сотрудник локомотивного депо в Волгограде пострадал на испытаниях тепловозаСмотреть фотографии
15:28
В центре Волгограда обновят дорогу впервые за 20 летСмотреть фотографии
15:09
Студентам в Волгоградской области увеличат именные стипендииСмотреть фотографии
14:37
В Волгограде группа экс-руководителей завода "Красный Октябрь" осуждена за хищение 8,5 млрд рублейСмотреть фотографии
14:30
На ВТЗ российские парламентарии обсудили законодательные инициативы в области экономики и экологииСмотреть фотографии
13:47
В России – растет, в Волгоградской области – снижается: новые данные о заболеваемости COVID-19Смотреть фотографии
13:24
«БКС Мир инвестиций»: новичкам на фондовом рынке поможет автоследование за экспертамиСмотреть фотографии
12:47
В Волгограде ищут очевидцев кровавой аварии напротив моргаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:57
Фермера в Волгоградской области осудили за наркоогородСмотреть фотографии
11:34
Депутатам регионов Юга России показали современное производство химических продуктов на основе природного минерала бишофитСмотреть фотографии
11:34
Семье ребенка-инвалида в Волжском предоставили квартиру по иску прокуратурыСмотреть фотографии
11:05
180 дней до 180-летия: юбилейные мероприятия Сбербанка пройдут с клиентами и для клиентовСмотреть фотографии
10:53
Волгоградское УФАС нашло новые «странности» в отношениях «Метроэлектротранса» и арендодателяСмотреть фотографии
10:47
Главу района в Волгоградской области поймали на махинациях с землейСмотреть фотографии
10:23
Спасался от удара: водитель иномарки сбил двух пешеходов в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:13
В Волжском соседи спасли пенсионерку от истощенияСмотреть фотографии
09:57
В Волгограде 83-летнего инвалида освободили от выплаты 130 тысяч рублей на ремонт соседямСмотреть фотографии
09:55
Под Волгоградом пьяный водитель врезался в квадроцикл с 11-летним ребенкомСмотреть фотографии
09:18
Законы привлекательности ЖК «Волго-Дон»Смотреть фотографии
09:18
В Волгоградской области назвали самый проблемный город для поиска работыСмотреть фотографии
08:10
ПСБ открыл офис нового формата в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
21:32
В ФНС России объяснили высокие показатели по сбору налогов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:57
В Волгограде остановили «бесчинства» измотавших семью пенсионеров коллекторовСмотреть фотографии
19:00
МегаФон предложил российским пенсионерам постоянную скидку на связьСмотреть фотографии
17:46
Чтобы не было так больно: в Волгоградской области подешевели некоторые лекарстваСмотреть фотографии
17:06
«Извините и потерпите»: в селе Волгоградской области режим ЧС может продлиться до трех недельСмотреть фотографии
16:35
Депутаты Волгоградской облдумы хлопочут еще об одной обязательной прививке для детейСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 