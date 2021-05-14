СберБанк начал выдавать ипотеку на строительство частных домов по программе господдержки семей с детьми
Экономика 14.05.2021 12:11 Новости компаний
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14.05.2021 12:11 Новости компаний
СберБанк расширил программу ипотеки с господдержкой для семей с детьми на строительство частных домов. Льготная ставка на строительство частного дома составляет 5,3% годовых и фиксируется на весь срок кредитования — до 30 лет.
Программа действует для семей, у которых в период с 1 января 2018 года до 1 марта 2023 года родился второй или последующий ребёнок, а также для семей, в которых есть ребёнок с инвалидностью. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба.
Александр Ведяхин, Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:
«Сбербанк ввёл льготные условия на ипотеку на индивидуальные дома для семей, в которых рождается второй ребёнок и последующие дети. Соответствующее решение, позволившее банкам расширить программу, недавно было принято Правительством РФ. Мы поддерживаем такой шаг, поскольку многие семьи после рождения детей задумываются о покупке дома.
Сейчас в рамках программы они смогут оформить ипотеку по льготной ставке на квартиру в новостройке или строительство индивидуального дома. Кроме того, мы видим рост спроса россиян на индивидуальные дома на фоне пандемии и выгодных предложений по ставкам. За первый квартал 2021 года Сбербанк получил более 13 тысяч заявок на индивидуальное жилищное строительство в рамках различных программ, в то время как в первом квартале 2020 года этот показатель составил чуть более 6 тысяч заявок. Выдано 1,87 млрд рублей ипотеки на ИЖС, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года более чем в два раза».
Сумма кредита: до 12 млн рублей — при покупке или строительстве жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, до 6 млн рублей — в других регионах. Первоначальный взнос — от 15% стоимости недвижимости.
Напомним, также по программе господдержки семьи с детьми могут приобрести квартиры в новостройке по ставке от 0,1% годовых в рамках программы субсидирования от застройщика и от 5% годовых при электронной регистрации сделки.
Подать заявку на ипотеку с господдержкой для семей с детьми и получить решение банка можно онлайн на DomClick.ru.
Фото с сайта https://ru.depositphotos.com/
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