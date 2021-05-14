В Волгоградской области назвали самый проблемный город для поиска работы





Уровень регистрируемой безработицы в Волгоградской области на 1 мая 2021 года составил 0,88%. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете по труду и занятости Волгоградской области, в Волгограде этот показатель меньше - 0,67%, в Волжском – 1,1%. При этом самым неблагополучным в регионе по уровню безработицы стал город нефтяников Котово – 2,11%. Достаточно высокий уровень безработицы зафиксирован также в Новоаннинском районе – 1,8%, в Чернышковском и Палласовском – 1,76%, в Старополтавском – 1,62%, в Октябрьском – 1,58%. При этом самый низкий показатель отмечен в Быковском районе – 0,35%. В Елани уровень безработицы составляет 0,47%, в Рудне – 0,50%.

Напомним, уровень регистрируемой безработицы определяется отношением численности зарегистрированных безработных к числу экономически активного населения.



