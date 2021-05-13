В Волгоградской области в «Путину» рыбу изымают килограммами

Происшествия 13.05.2021 15:41
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13.05.2021 15:41
Десятки незаконных фактов добычи и реализации водных биоресурсов ежедневно фиксируют полицейские в Волгограде и районах области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, проверки проходят в рамках профилактической операции "Путина", которая продлится в регионе до 11 июня. За минувшие сутки выявлено 15 фактов незаконной добычи рыбы в Суровикинском, Серафимовичском, Светлоярском, Чернышковском, Ленинском, Алексеевском, Камышинском районах и в Волжском. В основном это касается запрещенных орудий лова, которые использую рыбаки. Изъято 12 лесковых и капроновых сетей, рыба частиковых видов, резиновые лодки, костюмы и др. По всем фактам проводятся доследственные проверки.
Выявляются нарушения и ходе проверок торговых сетей. Так, в павильоне Дзержинского района оперативники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции выявили факт реализации 30 кг рыбной продукции различных видов без маркировки. Аналогичные факты зафиксированы в Среднеахтубинском районе и в двух торговых объектах Волгограда, где в общей сложности изъято из оборота более 170 кг рыбной продукции. В одном из специализированных магазинов Краснооктябрьского района полицейскими выявили факт реализации рыболовных сетей из синтетических материалов, свободная реализация которых запрещена.
В настоящее время проводятся необходимые экспертизы, на основании которых будут приняты процессуальные решения.
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