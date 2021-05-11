Расследования 11.05.2021 11:06
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11.05.2021 11:06
Накануне в больницу с травмами и разрывом внутреннего органа был госпитализирован 57-летний водитель маршрутки из Волжского. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, выяснилось, что травмы мужчине причинил 40-летний волжанин в ходе дорожного конфликта.
По словам подозреваемого, водитель маршрутного транспортного средства вел себя агрессивно на дороге. Решив проучить водителя, мужчина, который ехал на своем автомобиле, остановился, вышел из машины и нанес водителю маршрутки несколько ударов кулаками. Уже дома потерпевший почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь, которая доставила его в лечебное учреждение.
Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
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