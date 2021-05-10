Пьяный водитель устроил ДТП с такси в центре Волгограда

Происшествия 10.05.2021 13:17
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10.05.2021 13:17
Водитель и пассажир такси госпитализированы с травмами в результате ДТП на улице Коммунистической в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, виновником аварии стал 41-летний нетрезвый водитель Toyota Camry.
По предварительным данным, мужчина за рулем иномарки двигался в сторону улицы 7-й Гвардейской, выехал на встречную полосу и врезался в такси Renault Logan. От удара автомобили развернуло поперек дороги напротив бизнес-центра «Locus». Прибывшие на место ДТП медики увезли в больницу и водителя, и 23-летнего пассажира Renault, а полицейские обнаружили признаки алкогольного опьянения у виновника аварии. От прохождения всех видов освидетельствования он отказался, сотрудники ДПС составили на него административный протокол. Водителю Camry грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав сроком до двух лет.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.
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