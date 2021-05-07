Смерть после ДТП: в Волгограде таксист вышел из машины и умер (ВИДЕО)











Полицейские выясняют обстоятельства ДТП и причины смерти таксиста после столкновения с деревом в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, авария произошла утром в Ворошиловском районе на улице Куприна. По предварительной информации, водитель такси допустил наезд на дерево. Когда машина остановилась, он вышел из салона и упал замертво. Причина смерти пока не установлена.

Известно, что в такси находился пассажир, которого доставили в больницу с травмами.



