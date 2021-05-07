Происшествия

Смерть после ДТП: в Волгограде таксист вышел из машины и умер (ВИДЕО)

Происшествия 07.05.2021 14:41
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07.05.2021 14:41




Полицейские выясняют обстоятельства ДТП и причины смерти таксиста после столкновения с деревом в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, авария произошла утром в Ворошиловском районе на улице Куприна. По предварительной информации, водитель такси допустил наезд на дерево. Когда машина остановилась, он вышел из салона и упал замертво. Причина смерти пока не установлена.
Известно, что в такси находился пассажир, которого доставили в больницу с травмами.

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