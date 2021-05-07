«Золотой» бензин: в Волгограде подорожало топливо класса премиум





Рост цен на топливо класса премиум зафиксирован в первых числах мая текущего года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, в ходе ежедневного мониторинга установлено подорожание бензина марки АИ-95 на 0,22% и марки АИ-98 на 0,47%. Теперь это топливо, которое относится к классу премиальных, стоит 50,07 руб. за литр и 53,98 руб. за литр соответственно.

Цены на дизтопливо и самый ходовой бензин марки АИ-92 (АИ-93), по данным статистического ведомства, не изменились. Они находятся в районе 48,79 руб. за литр и 45,18 руб. за литр соответственно.



