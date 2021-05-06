Экономика

Сады Придонья выбирают для детей только лучшее

Экономика 06.05.2021 12:51
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06.05.2021 12:51


В поселке Сады Придонья ведется строительство детского садика, рассчитанного на 100 мест. Заказчиком и главным вдохновителем проекта выступила компания «Сады Придонья». 
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, в конце 2019 года компания «Сады Придонья» провела конкурс на лучшую креативную концепцию детского садика в одноименном поселке. Среди 500 работ победила авторская разработка архитектора из Санкт-Петербурга. В 2020 году вся необходимая документация  прошла согласование у контролирующих органов и начато строительство нового важного объекта для поселка. 
«Строительство детского дошкольного образовательного учреждения включает множество требований и условий, без соблюдения которых объект не может быть пущен в эксплуатацию, – говорит руководитель управления капитального строительства и эксплуатации объектов компании «Сады Придонья» Дмитрий Шалунов.Мы получили все необходимые экспертизы. Внешне будущий садик не будет отличаться от выбранной концепции, а вот некоторые внутренние помещения были изменены, согласно требованиям к подобным учреждениям. При этом их функциональность не изменилась». 
Садик рассчитан на 100 мест для детей с 3-х лет. В двухэтажном здании будут располагаться плавательный бассейн, спортзал, игровые комнаты, концертный зал, комнаты для творческих занятий, а также все необходимые административно-хозяйственные помещения. 
Территория будущего детского сада занимает порядка 10 тысяч квадратных метров. Помимо самого здания в плане предусмотрено зонирование пространства на групповые площадки с теневыми навесами, его озеленение с присутствием малых архитектурных форм. Кроме этого на территории будущего детского сада запланирована летняя концертная площадка. На данный момент строители приступили к возведению 2-го этажа.  

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