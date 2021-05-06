Сады Придонья выбирают для детей только лучшее

Экономика 06.05.2021 12:51
0
06.05.2021 12:51
В поселке Сады Придонья ведется строительство детского садика, рассчитанного на 100 мест. Заказчиком и главным вдохновителем проекта выступила компания «Сады Придонья».
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, в конце 2019 года компания «Сады Придонья» провела конкурс на лучшую креативную концепцию детского садика в одноименном поселке. Среди 500 работ победила авторская разработка архитектора из Санкт-Петербурга. В 2020 году вся необходимая документация прошла согласование у контролирующих органов и начато строительство нового важного объекта для поселка.
«Строительство детского дошкольного образовательного учреждения включает множество требований и условий, без соблюдения которых объект не может быть пущен в эксплуатацию, – говорит руководитель управления капитального строительства и эксплуатации объектов компании «Сады Придонья» Дмитрий Шалунов. – Мы получили все необходимые экспертизы. Внешне будущий садик не будет отличаться от выбранной концепции, а вот некоторые внутренние помещения были изменены, согласно требованиям к подобным учреждениям. При этом их функциональность не изменилась».
Садик рассчитан на 100 мест для детей с 3-х лет. В двухэтажном здании будут располагаться плавательный бассейн, спортзал, игровые комнаты, концертный зал, комнаты для творческих занятий, а также все необходимые административно-хозяйственные помещения.
Территория будущего детского сада занимает порядка 10 тысяч квадратных метров. Помимо самого здания в плане предусмотрено зонирование пространства на групповые площадки с теневыми навесами, его озеленение с присутствием малых архитектурных форм. Кроме этого на территории будущего детского сада запланирована летняя концертная площадка. На данный момент строители приступили к возведению 2-го этажа.
Реклама
Банк «Открытие»: сколько будет стоить доллар в июне05.05.2021 18:17
Экономика 05.05.2021 18:17
Банк «Открытие» продолжает повышать ставки по сберегательным продуктам05.05.2021 18:00
Экономика 05.05.2021 18:00
Банк «Открытие»: чего ждать на рынке нефти в мае04.05.2021 20:31
Экономика 04.05.2021 20:31
Волгоградский губернатор оценил новый завод по производству детского питания04.05.2021 16:25
Экономика 04.05.2021 16:25
ВТБ запускает открытое голосование за новый состав Консультационного совета акционеров04.05.2021 12:12
Экономика 04.05.2021 12:12
Банк «Открытие» стал лауреатом премии Effie Awards Russia01.05.2021 11:15
Экономика 01.05.2021 11:15
В Волгограде состоялся выпускной «Школы фермера»30.04.2021 16:14
Экономика 30.04.2021 16:14
Сбер снижает тарифы для корпоративных клиентов30.04.2021 14:14
Экономика 30.04.2021 14:14
ТМК подвела итоги мероприятий по снижению рисков травматизма на ВТЗ30.04.2021 12:23
Экономика 30.04.2021 12:23
Банк «Открытие» расширил функционал интернет-банка для малого и среднего бизнеса29.04.2021 16:44
Экономика 29.04.2021 16:44
Режим работы Сбербанка с 30 апреля по 11 мая29.04.2021 14:14
Экономика 29.04.2021 14:14
ВТБ запускает программу лояльности для среднего и малого бизнеса29.04.2021 13:49
Экономика 29.04.2021 13:49
ВТБ: портфель привлеченных средств физлиц превысил 7 трлн рублей29.04.2021 11:26
Экономика 29.04.2021 11:26
Банк «Открытие» профинансирует проект «Арктик СПГ 2»29.04.2021 09:38
Экономика 29.04.2021 09:38
Волгоградское отделение Сбербанка увеличило объёмы выданных кредитов застройщикам региона28.04.2021 19:54
Экономика 28.04.2021 19:54
Реклама