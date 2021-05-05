Расследования

Третий пошел: в Ставрополе решили судьбу водителя микроавтобуса с разбившейся баскетбольной командой из Волгограда

Расследования 05.05.2021 13:41
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05.05.2021 13:41


Сегодня Ленинский районный суд Ставрополя поместил под домашний арест водителя микроавтобуса, который вез баскетбольную детскую команду на соревнования в Черкесск. Как сообщили ИА «Высота 102» в приемной дежурного судьи Евгения Чебышева, такое решение принято в отношении Руслана Нахметова. Ранее Ленинский суд арестовал водителя «девятки», который мог спровоцировать страшное ДТП в Грачевском районе Ставропольского края, до 30 июня 2021 года. 
Также в прокуратуре Ставропольского края сообщили, что директор спортивной школы олимпийского резерва №2 Волгограда Татьяна Астафьева помещена под домашний арест. При этом в надзорном органе собираются обжаловать данное решение в связи с его мягкостью и требовать ареста для руководителя школы.
Ранее сообщалось, что прокуратура Волгоградской области выявила грубейшие нарушения в организации перевозки баскетбольной команды школы олимпийского резерва №2.  Так, у  водителя микроавтобуса не было путевого листа, лицензии на перевозку, а карта техосмотра была недействительной.
При осмотре попавшего в жуткое ДТП транспорта 2005 года выпуска были обнаружены технические неисправности и условия, при которых эксплуатация автобуса запрещена. Так, на заднем ряду сидений не было предусмотренных конструкцией автомобиля ремней безопасности.
Кроме того, по материалам проверки прокуратуры, грубейшие нарушения допустило руководство спортивной школы олимпийского резерва №2 еще на стадии подготовки к соревнованиям. За 15 дней до трагедии директор учреждения издала приказ об участии команды девочек 2008-2009 года рождения в соревнованиях по баскетболу в Черкесске согласно календарному плану мероприятий на год. Соблюдение всех правил при организации поездок на подобные соревнования контролирует комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда.
Вопреки установленным комитетом требованиям директор СШОР № 2 приняла решение отправить детей на микроавтобусе без каких-либо юридических взаимоотношений с перевозчиком. Органы ГИБДД о предстоящей поездке по маршруту «Волгоград – Черкесск» протяженностью 675 км не были уведомлены. Транспорт в нарушение правил не был оснащен проблесковым маячком желтого цвета, опознавательным знаком «Дети» и устройством для ограничения скорости 60 км/ч.
По результатам проверки прокуратура Волгограда внесла представление в адрес главы города с требованием принять меры по устранению нарушений законодательства и провести дополнительные мероприятия, чтобы обеспечить безопасность при перевозках детей. Надзорный орган также организовал аналогичные проверки в отношении других организаций, которые работают с несовершеннолетними. Структурные подразделения администрации Волгограда издали приказы по подведомственным учреждениям о запрете организованных поездок групп учащихся за пределы региона на автомобильном транспорте. «Дата окончания действия запрета в приказах не обозначена», - сообщили в мэрии.

 
Напомним, 30 апреля в ДТП разбилась детская команда из Волгограда. Пятеро детей погибли, девять несовершеннолетних получили травмы. В московских клиниках проходят лечение семь человек. В Волгоградской области в связи с трагедией 3 мая было объявлено днем траура. В этот же день прошли похороны жертв ДТП.


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