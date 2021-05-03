День похорон: в Волгограде прощаются с погибшими в ДТП девочками-баскетболистками (ВИДЕО)

Главное 03.05.2021 10:05
0
03.05.2021 10:05
Сегодня в Волгограде день траура: в городе проходят похороны погибших в страшной аварии на Ставрополье девочек-спортсменок. Как сообщает ИА «Высота 102», церемония прощания с одной из девочек – Дарьей К. проходит в эти минуты в Дзержинском районе Волгограда на территории ритуального комплекса «Память».
Десятки людей - близкие, друзья, знакомые, руководство облспорткомитета - пришли, чтобы попрощаться с юной спортсменкой, чья жизнь так трагически оборвалась.
В течение дня здесь пройдут еще три скорбные церемонии: родственники и друзья попрощаются с Алисой Г., Ариной О., Варварой П. Еще одна церемония пройдет на территории Центрального кладбища, где проводят в последний путь Элину Д.
Похоронят девочек на нескольких кладбищах Волгограда в разных районах города. Все расходы по организации похорон взяли на себя власти Волгоградской области.
Напомним, страшное ДТП случилось 30 апреля в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края. Микроавтобус с командной юных баскетболисток из волгоградской школы олимпийского резерва №2 ехал в Черкесск на соревнования, когда водитель легковушки вылетел на встречку перед грузовиком. Грузовик, пытаясь уйти от столкновения, перевернулся и ударил маршрутку, где находились дети. Пятеро детей погибли на месте, девять получили травмы, также пострадали трое взрослых. Семерых пострадавших госпитализировали в московские клиники.
Расследованием обстоятельств ДТП занимается главное следственное управление СК РФ. 3 мая в Волгоградской области объявлено днем траура.
Реклама
Православные христиане Волгоградской области встречают Пасху02.05.2021 01:19
Главное 02.05.2021 01:19
В Волгоградской области 3 мая объявлен траур после гибели детей на Ставрополье01.05.2021 11:49
Главное 01.05.2021 11:49
В Ставрополе спасают выживших волгоградских детей и разбираются в причинах страшного ДТП01.05.2021 09:00
Главное 01.05.2021 09:00
В Волгоградской области ослабили коронавирусные запреты30.04.2021 13:02
Главное 30.04.2021 13:02
«Можем повторить?»: для референдума по времени нужны подписи 36 тысяч жителей Волгоградской области27.04.2021 18:34
Главное 27.04.2021 18:34
Назначен новый прокурор Волгограда27.04.2021 15:58
Главное 27.04.2021 15:58
Население Волгограда продолжает уменьшаться27.04.2021 11:58
Главное 27.04.2021 11:58
Эпичный кувырок автоледи в центре Волгограда попал на видео26.04.2021 14:02
Главное 26.04.2021 14:02
Двойную заявку на праймериз «ЕР» подала депутат Госдумы от Волгоградской области Ирина Гусева26.04.2021 12:42
Главное 26.04.2021 12:42
Житель Москвы арестован в Волгограде за участие в митинге «под кайфом»22.04.2021 20:26
Главное 22.04.2021 20:26
Прокурора Ставрополя перевели на повышение в Волгоградскую область22.04.2021 15:54
Главное 22.04.2021 15:54
В центре Волгограда проходит несанкционированный митинг (ВИДЕО)21.04.2021 19:31
Главное 21.04.2021 19:31
Волгоград близок к потере статуса города-миллионника17.04.2021 14:08
Главное 17.04.2021 14:08
"Это был компромисс": Росводресурсы определили пик половодья в Волгоградской области16.04.2021 20:40
Главное 16.04.2021 20:40
Крупный заказ на разметку дорог в Волгограде получила фирма родственницы экс-депутата14.04.2021 12:50
Главное 14.04.2021 12:50
Реклама