День похорон: в Волгограде прощаются с погибшими в ДТП девочками-баскетболистками (ВИДЕО)















Сегодня в Волгограде день траура: в городе проходят похороны погибших в страшной аварии на Ставрополье девочек-спортсменок. Как сообщает ИА «Высота 102», церемония прощания с одной из девочек – Дарьей К. проходит в эти минуты в Дзержинском районе Волгограда на территории ритуального комплекса «Память».





Десятки людей - близкие, друзья, знакомые, руководство облспорткомитета - пришли, чтобы попрощаться с юной спортсменкой, чья жизнь так трагически оборвалась.





В течение дня здесь пройдут еще три скорбные церемонии: родственники и друзья попрощаются с Алисой Г., Ариной О., Варварой П. Еще одна церемония пройдет на территории Центрального кладбища, где проводят в последний путь Элину Д.





Похоронят девочек на нескольких кладбищах Волгограда в разных районах города. Все расходы по организации похорон взяли на себя власти Волгоградской области.

Напомним, страшное ДТП случилось 30 апреля в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края. Микроавтобус с командной юных баскетболисток из волгоградской школы олимпийского резерва №2 ехал в Черкесск на соревнования, когда водитель легковушки вылетел на встречку перед грузовиком. Грузовик, пытаясь уйти от столкновения, перевернулся и ударил маршрутку, где находились дети. Пятеро детей погибли на месте, девять получили травмы, также пострадали трое взрослых. Семерых пострадавших госпитализировали в московские клиники.

Расследованием обстоятельств ДТП занимается главное следственное управление СК РФ. 3 мая в Волгоградской области объявлено днем траура.



