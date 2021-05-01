Происшествия

В Волгограде бронетехника снесла бордюр

Происшествия 01.05.2021 13:47
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01.05.2021 13:47




Многоцелевой тягач легкого бронирования съехал с трала и вспахал землю в Дзержинском районе. Как сообщили  ИА «Высота 102» автомобилисты, бронетехника скатилась с прицепа, когда водитель грузовика двигался по Третьей продольной на ул. 8-ой Воздушной Армии. В результате ДТП артиллерийский тягач снес бордюр. Известно, что машина не из Волгоградского военного гарнизона. Пострадавших нет. 
«Командование гарнизона проводит проверку по факту -транспортного происшествия с участием военной техники в Дзержинском районе города Волгоград. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - комментирует Волгоградский военный гарнизон. 
Фото: Жесть Волгограда.

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