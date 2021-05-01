В Волгограде бронетехника снесла бордюр

Многоцелевой тягач легкого бронирования съехал с трала и вспахал землю в Дзержинском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» автомобилисты, бронетехника скатилась с прицепа, когда водитель грузовика двигался по Третьей продольной на ул. 8-ой Воздушной Армии. В результате ДТП артиллерийский тягач снес бордюр. Известно, что машина не из Волгоградского военного гарнизона. Пострадавших нет.
Происшествия 01.05.2021 13:47
0
01.05.2021 13:47
Многоцелевой тягач легкого бронирования съехал с трала и вспахал землю в Дзержинском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» автомобилисты, бронетехника скатилась с прицепа, когда водитель грузовика двигался по Третьей продольной на ул. 8-ой Воздушной Армии. В результате ДТП артиллерийский тягач снес бордюр. Известно, что машина не из Волгоградского военного гарнизона. Пострадавших нет.
Многоцелевой тягач легкого бронирования съехал с трала и вспахал землю в Дзержинском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» автомобилисты, бронетехника скатилась с прицепа, когда водитель грузовика двигался по Третьей продольной на ул. 8-ой Воздушной Армии. В результате ДТП артиллерийский тягач снес бордюр. Известно, что машина не из Волгоградского военного гарнизона. Пострадавших нет.
«Командование гарнизона проводит проверку по факту -транспортного происшествия с участием военной техники в Дзержинском районе города Волгоград. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - комментирует Волгоградский военный гарнизон.
Фото: Жесть Волгограда.
Реклама
В Ставрополье разбился автобус с детьми из Волгограда: есть погибшие30.04.2021 18:20
Происшествия 30.04.2021 18:20
В центре Волгограда иномарка сбила ребенка30.04.2021 17:25
Происшествия 30.04.2021 17:25
В Волгограде задержали киберхулигана за оскорбления в соцсетях30.04.2021 16:28
Происшествия 30.04.2021 16:28
Четверо пострадавших и один труп: под Волгоградом произошло лобовое ДТП30.04.2021 11:42
Происшествия 30.04.2021 11:42
"Ковид виноват": в Волгоградской области врач-пульмонолог поджег себя в лесополосе29.04.2021 19:36
Происшествия 29.04.2021 19:36
Паводок разрушил мост и дамбу в Волгоградской области29.04.2021 11:01
Происшествия 29.04.2021 11:01
В Волгограде байкер получил ожоги на воспламенившемся мотоцикле29.04.2021 08:53
Происшествия 29.04.2021 08:53
Сейф с деньгами украли с автовокзала в Волгоградской области28.04.2021 17:32
Происшествия 28.04.2021 17:32
Группа коммунальщиков в Волгограде "погорела" на теплосчетчиках28.04.2021 15:32
Происшествия 28.04.2021 15:32
Стало плохо за рулем: неуправляемая фура снесла ограждения в Волгограде28.04.2021 10:08
Происшествия 28.04.2021 10:08
Под Волгоградом водитель иномарки зацепил грузовик и погиб27.04.2021 10:25
Происшествия 27.04.2021 10:25
В Волгограде легковушка протаранила "Газель" с людьми26.04.2021 16:36
Происшествия 26.04.2021 16:36
Житель Волгоградской области потерял дом и здоровье26.04.2021 09:06
Происшествия 26.04.2021 09:06
Решила проскочить на красный: автомобиль перевернулся в центре Волгограда25.04.2021 16:44
Происшествия 25.04.2021 16:44
Под Волгоградом «КАМАЗ» на перекрестке протаранил легковушку25.04.2021 11:01
Происшествия 25.04.2021 11:01
Реклама