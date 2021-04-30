Расследования 30.04.2021 15:49
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30.04.2021 15:49
Арест на два автомобиля и более миллиона рублей наложен в рамках расследования уголовного дела о незаконном обороте алкоголя и табака в Волгоградской области, сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
Обвиняемыми по делу являются 43-летний житель Новоаннинского района и его 38-летняя экс-супруга. В ближайшее время они предстанут перед судом по трем статьям УК РФ, которые предусматривают в общей сложности до 6 лет лишения свободы.
По версии следствия, фигуранты уголовного дела в период с декабря 2019 года по май 2020 года на территории частного домовладения в Новоаннинском районе реализовывали контрафактную алкогольную продукцию и табачные изделия под видом товаров известных торговых марок. Ущерб правообладателям превысил 1 миллион рублей.
В ходе оперативных мероприятий сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято более тысячи бутылок немаркированной алкогольной продукции, а также порядка 5 тысяч пачек контрафактных табачных изделий. Вину бывшие супруги не признают.
Оперативное сопровождение осуществлялось ГЭБиПК ОМВД России по Новоаннинскому району Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СО ОМВД России по Новоаннинскому району Волгоградской области.
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