В Волгоградской области ослабили коронавирусные запреты





Очередные изменения внесены в постановление губернатора Волгоградской области «О введении режима повышенной готовности». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, так, с сегодняшнего дня теперь можно жениться и выходить замуж в ЗАГСах с приглашенными гостями не более 10 человек с соблюдением социальной дистанции. Кроме того, разрешается теперь работать туристско-экскурсионным группам. Численность таких групп, для которых проводят экскурсии на открытом воздухе, не должна превышать 35 человек. Также туристы должны передвигаться с соблюдением социальной дистанции и иметь маски и респираторы. Автобусы, которые перевозят гостей города, должны проходить дезинфекционную обработку.

Также теперь разрешена работа аттракционов, парков культуры и отдыха и ботанических садов при условии регулярной дезинфекции контактных поверхностей качелей и каруселей. Проведение массовых мероприятий в Волгоградской области могут разрешить только по согласованию с оперативным штабом конкретной территории, где хотят провести такое мероприятие. МФЦ в регионе теперь будут работать в обычном, доковидном режиме при условии соблюдения социальной дистанции, а температурящих граждан в офисы просто не пустят.



