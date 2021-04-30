Главное

В Волгоградской области ослабили коронавирусные запреты

Главное 30.04.2021 13:02
0
30.04.2021 13:02


Очередные изменения внесены в постановление губернатора Волгоградской области «О введении режима повышенной готовности». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, так, с сегодняшнего дня теперь можно жениться и выходить замуж в ЗАГСах с приглашенными гостями  не более 10 человек с соблюдением социальной дистанции. Кроме того, разрешается теперь работать туристско-экскурсионным группам. Численность таких групп, для которых проводят экскурсии на открытом воздухе, не должна превышать 35 человек. Также туристы должны передвигаться с соблюдением социальной дистанции и иметь маски и респираторы. Автобусы, которые перевозят гостей города, должны проходить дезинфекционную обработку. 
Также теперь разрешена работа аттракционов, парков культуры и отдыха и ботанических садов  при условии регулярной дезинфекции контактных поверхностей качелей и каруселей. Проведение массовых мероприятий в Волгоградской области могут разрешить  только по согласованию с оперативным штабом конкретной территории, где хотят провести такое мероприятие. МФЦ в регионе теперь будут работать в обычном, доковидном режиме при условии соблюдения социальной дистанции, а температурящих граждан в офисы просто не пустят. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последняя трешка в сданном доме в ЖК "Бейкер стрит"

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Банк «Открытие» будет возмещать премиальным клиентам предполетные тра…
Главное
27.04.2021 18:34
Главное 27.04.2021 18:34
Комментарии

0
Далее
Главное
27.04.2021 15:58
Главное 27.04.2021 15:58
Комментарии

0
Далее
Главное
27.04.2021 11:58
Главное 27.04.2021 11:58
Комментарии

0
Далее
Главное
26.04.2021 14:02
Главное 26.04.2021 14:02
Комментарии

0
Далее
Главное
26.04.2021 12:42
Главное 26.04.2021 12:42
Комментарии

0
Далее
Главное
22.04.2021 20:26
Главное 22.04.2021 20:26
Комментарии

0
Далее
Главное
22.04.2021 15:54
Главное 22.04.2021 15:54
Комментарии

0
Далее
Главное
21.04.2021 19:31
Главное 21.04.2021 19:31
Комментарии

0
Далее
Главное
17.04.2021 14:08
Главное 17.04.2021 14:08
Комментарии

0
Далее
Главное
16.04.2021 20:40
Главное 16.04.2021 20:40
Комментарии

0
Далее
Главное
14.04.2021 12:50
Главное 14.04.2021 12:50
Комментарии

0
Далее
Главное
14.04.2021 09:53
Главное 14.04.2021 09:53
Комментарии

0
Далее
Главное
12.04.2021 18:01
Главное 12.04.2021 18:01
Комментарии

0
Далее
Главное
12.04.2021 15:11
Главное 12.04.2021 15:11
Комментарии

0
Далее
Главное
12.04.2021 13:40
Главное 12.04.2021 13:40
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:28
В Волгограде задержали киберхулигана за оскорбления в соцсетяхСмотреть фотографии
16:14
В Волгограде состоялся выпускной «Школы фермера»Смотреть фотографии
15:49
Машины и деньги арестовали в Волгоградской области по делу о незаконном обороте алкоголя и табакаСмотреть фотографии
14:50
Губернатор Волгоградской области сделал прививку от коронавирусаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:32
Обвиняемого в терроризме подростка из Волгограда пока оставят в психбольницеСмотреть фотографии
13:13
ВТБ: спрос россиян на авиабилеты в преддверии майских праздников вырос на четверть по сравнению с 2019 годомСмотреть фотографии
13:02
В Волгоградской области ослабили коронавирусные запретыСмотреть фотографии
12:27
Смертоносный вирус убил семерых жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:23
ТМК подвела итоги мероприятий по снижению рисков травматизма на ВТЗСмотреть фотографии
12:21
"Он уникален": в Волгоградской области восстановили разрушенный паводком дореволюционный мост (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:10
В рамках Зелёного марафона 12 000 новых деревьев будут высажены в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:58
Он совсем немного не дожил до Дня Победы: в Волгограде умер 97-летний фронтовикСмотреть фотографии
11:42
Четверо пострадавших и один труп: под Волгоградом произошло лобовое ДТПСмотреть фотографии
10:46
«Был врачом от Бога»: коллеги погибшего пульмонолога в Волгоградской области потрясены смертью доктораСмотреть фотографии
10:32
Инструкция для пациентов от экспертов ОМС: как получить медицинскую помощь в федеральном центреСмотреть фотографии
10:08
Рисуют белым и желтым: на волгоградских дорогах обновляют разметкуСмотреть фотографии
09:58
Россия выступила организатором международной публичной дискуссии «Измерения для здоровья»Смотреть фотографии
09:36
В Казанский собор в Волгограде прибудет благодатный огоньСмотреть фотографии
09:02
Волонтеры выдвинулись на поиски пропавшей девушки в Урюпинске Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:58
Сотрудники ВОЛМА позаботились о благоустройстве территории вокруг завода в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:36
"Ковид виноват": в Волгоградской области врач-пульмонолог поджег себя в лесополосеСмотреть фотографии
19:05
Митрополит Волгоградский и Камышинский – о своем пути к Богу, моде на православие и Владимире ПутинеСмотреть фотографии
16:44
В Волгограде на ночь перекроют улицу из-за ремонтаСмотреть фотографии
15:30
Бывшего куратора госзаказов волгоградской оборонки этапируют на зонуСмотреть фотографии
15:13
Попечительский совет РАНХиГС одобрил программу развития до 2030 годаСмотреть фотографии
14:56
Последний день апреля в Волгоградской области будет холоднымСмотреть фотографии
14:14
Режим работы Сбербанка с 30 апреля по 11 маяСмотреть фотографии
14:03
В Волжском фирму оштрафовали за отказ в трудоустройстве предпенсионераСмотреть фотографии
13:54
В Волгоградской области коронавирус убил еще шестерых человекСмотреть фотографии
13:02
Известный в Волгограде ресторан у Мамаева кургана закрылся в пандемиюСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 