Расследования

«Угрозы населенному пункту нет»: на размытой плотине под Волгоградом высадился десант чиновников

Расследования 28.04.2021 13:58
0
28.04.2021 13:58


Делегация чиновников и представителей надзорных ведомств выехала в Среднеахтубинский район Волгоградской области, где, как ранее сообщалось, прорвало плотину. Оценивают происходящее представители облкомприроды, подрядной организации, которая возводила объект, ГУ МЧС по Волгоградской области, региональной природоохранной прокуратуры, прокуратуры района, а также Ростехнадзора. «Никакой угрозы населенному пункту нет, - сообщил ИА «Высота 102» источник в экстренных службах. - Да, наблюдается размытие части берега, видимо, это связано с максимальными сбросами на ГЭС. Пока выводы делать рано».

Напомним, в облкомприроды пояснили, что водосливная плотина выполняет свою функцию, предусмотренную проектом, а перелив потока как по всей длине гребня, так и через отдельные водосливные отверстия допустим. Здесь также связали произошедшее с максимальными сбросами на Волжской ГЭС. Тем не менее, в случае выявления дефектов в работе переливной плотины  они будут устранены за счет подрядчика, уточнили в ведомстве. 
Прокуратура Волгоградской области, в свою очередь, сообщила об организации проверки в связи с прорывом плотины, в ходе которой будет дана правовая оценка эффективности расходования бюджетных средств, а также качеству и безопасности выполненных работ. 

Справка. Объект около хутора Репино в Среднеахтубинском районе Волгоградской области  был сдан  в эксплуатацию в декабре прошлого года. Его возводила  группа компаний «ЕКС». Стоимость контракта составила 161 миллион рублей. 
Фото прокуратуры Волгоградской области

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последняя трешка в сданном доме в ЖК "Бейкер стрит"

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Банк «Открытие» будет возмещать премиальным клиентам предполетные тра…
Расследования
28.04.2021 15:06
Расследования 28.04.2021 15:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.04.2021 12:25
Расследования 28.04.2021 12:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.04.2021 10:17
Расследования 28.04.2021 10:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.04.2021 21:55
Расследования 27.04.2021 21:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.04.2021 16:40
Расследования 27.04.2021 16:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.04.2021 14:15
Расследования 27.04.2021 14:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.04.2021 09:46
Расследования 27.04.2021 09:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.04.2021 17:40
Расследования 26.04.2021 17:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.04.2021 16:06
Расследования 26.04.2021 16:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.04.2021 10:41
Расследования 26.04.2021 10:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.04.2021 12:17
Расследования 25.04.2021 12:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.04.2021 09:04
Расследования 25.04.2021 09:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.04.2021 14:51
Расследования 24.04.2021 14:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.04.2021 17:14
Расследования 23.04.2021 17:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.04.2021 15:53
Расследования 23.04.2021 15:53
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:01
Сарматские погребения нашли в Волгоградской области вблизи газопроводаСмотреть фотографии
17:32
Сейф с деньгами украли с автовокзала в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:12
Банк «Открытие» добавил в мобильный банк переводы с бизнес-карт клиентам сторонних банковСмотреть фотографии
17:05
В администрации Волгоградской области - новая отставкаСмотреть фотографии
15:44
Главу сельского поселения в Волгоградской области оштрафовали за нарушения при ремонте памятникаСмотреть фотографии
15:36
Бизнесу в помощь: «Ростелеком» подключил цифровые сервисы для известного производителя продуктов питанияСмотреть фотографии
15:32
Группа коммунальщиков в Волгограде "погорела" на теплосчетчикахСмотреть фотографии
15:14
Депутаты Волгоградской облдумы затевают новый референдум о времени со старым вопросомСмотреть фотографии
15:06
Жителю Волгоградской области грозит 7 лет тюрьмы за обстрел толпы из обрезаСмотреть фотографии
14:12
В Волгограде открылась навигация до хутора ЗайчикиСмотреть фотографии
13:58
Ускорился мобильный интернет для волгоградцев на отдыхе в СочиСмотреть фотографии
13:58
«Угрозы населенному пункту нет»: на размытой плотине под Волгоградом высадился десант чиновниковСмотреть фотографии
12:52
«БКС Мир инвестиций» раскрывает преимущества валютных ПИФовСмотреть фотографии
12:25
«Так и должно быть?»: в администрации Волгоградской области оценили ситуацию с прорывом плотиныСмотреть фотографии
12:14
Антирекорд суточной смертности зафиксирован в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:47
В Волгограде на Пасху пустят автобусы до кладбищ: список конечных остановокСмотреть фотографии
10:31
Банк «Открытие» за первый день выплатил 11% страхового возмещения вкладчикам банка «Нейва»Смотреть фотографии
10:17
Прокуратура выясняет причину прорыва плотины в Среднеахтубинском районе Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:08
Стало плохо за рулем: неуправляемая фура снесла ограждения в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:51
Учительница проиграла борьбу за место мэра Михайловки Волгоградской области чиновникуСмотреть фотографии
08:49
Столица российской провинции в Волгоградской области осталась без теплаСмотреть фотографии
21:55
В Ростовской области уволили полковника МВД за слив информации в телеграм-каналСмотреть фотографии
20:25
"Пугает и восхищает": волгоградцы запечатлели Кровавую ЛунуСмотреть фотографии
18:34
«Можем повторить?»: для референдума по времени нужны подписи 36 тысяч жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:47
Волгоградское предприятие торговли стало первым в стране участником нацпроекта в новом форматеСмотреть фотографии
17:08
Под Волгоградом глава умыкнула у села пожарную частьСмотреть фотографии
16:40
В Волгограде руководство УК обвиняют в присвоении 15 млн рублейСмотреть фотографии
16:12
Школьников распустят на майские каникулыСмотреть фотографии
16:02
Волгоградцы смогут прямо в смартфоне застраховать экран своего смартфонаСмотреть фотографии
15:58
Назначен новый прокурор ВолгоградаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 