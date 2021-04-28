



Делегация чиновников и представителей надзорных ведомств выехала в Среднеахтубинский район Волгоградской области, где, как ранее сообщалось, прорвало плотину. Оценивают происходящее представители облкомприроды, подрядной организации, которая возводила объект, ГУ МЧС по Волгоградской области, региональной природоохранной прокуратуры, прокуратуры района, а также Ростехнадзора. «Никакой угрозы населенному пункту нет, - сообщил ИА «Высота 102» источник в экстренных службах. - Да, наблюдается размытие части берега, видимо, это связано с максимальными сбросами на ГЭС. Пока выводы делать рано».





Напомним, в облкомприроды пояснили, что водосливная плотина выполняет свою функцию, предусмотренную проектом, а перелив потока как по всей длине гребня, так и через отдельные водосливные отверстия допустим. Здесь также связали произошедшее с максимальными сбросами на Волжской ГЭС. Тем не менее, в случае выявления дефектов в работе переливной плотины они будут устранены за счет подрядчика, уточнили в ведомстве.

Прокуратура Волгоградской области, в свою очередь, сообщила об организации проверки в связи с прорывом плотины, в ходе которой будет дана правовая оценка эффективности расходования бюджетных средств, а также качеству и безопасности выполненных работ.





Справка. Объект около хутора Репино в Среднеахтубинском районе Волгоградской области был сдан в эксплуатацию в декабре прошлого года. Его возводила группа компаний «ЕКС». Стоимость контракта составила 161 миллион рублей.

Фото прокуратуры Волгоградской области