Банк «Открытие»: большинство жителей Юга готовы искать подработку

Экономика 27.04.2021 09:50
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27.04.2021 09:50
82% жителей Южного федерального округа готовы искать подработку, чтобы увеличить доходы, получаемые с основной работы. Из них 4% уже нашли источник дополнительного заработка, так как это насущная необходимость. Таковы результаты опроса*, проведенного экспертами банка «Открытие», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба.
Для 13% южан подработки не требуются, так как их достаток позволяет об этом не задумываться. Еще 4% тратят слишком много сил на основной работе и просто физически не способны потянуть дополнительные обязательства.
У 69% опрошенных есть одна постоянная работа, а еще у 11% их несколько. 20% опрошенных заявили об отсутствии у них постоянной работы.
Для 78% южан их нынешний уровень заработка недостаточен и они хотели бы получать больше. Лишь 10% заявили, что их текущая работа обеспечивает им достойный доход. 12% респондентов отметили, что работа позволяет им лишь с трудом сводить концы с концами.
Большая часть опрошенных (41%) заявили, что для достойной жизни в месяц на человека необходимо иметь доход от 50 до 80 тысяч рублей. 8% хватило бы меньше 50 тысяч. При этом 26% опрошенных назвали достойным доходом 80-120 тысяч в месяц на человека, 16% - от 120 до 200 тысяч в месяц, а еще 8% хотели бы зарабатывать для достойной жизни свыше 200 тысяч рублей ежемесячно.
Пандемия COVID-19 изменила отношение россиян к форматам работы. В Южном федеральном округе оказалось больше всего в стране (60%) сторонников гибридного графика работы, когда есть возможность выбирать - работать из дома или из офиса. 14% заявили, что характер их работы не позволяет им работать из дома. По мнению 8%, работать в офисе эффективнее, чем на удаленке. 18%, напротив, полагают, что лучше работать только из дома.
При этом 49% опрошенных считают, что в будущем формат дистанционной работы и свободный трудовой график будут более востребованы, хотя формат работы не везде позволит внедрить это на постоянной основе. 35% уверены в победе дистанционного формата работы благодаря развитию технологий и видеосвязи. Лишь 9% верят в то, что очные форматы работы будут торжествовать, потому что людям требуется живое общение. А 6% считают, что после пандемии мы полностью вернемся к доковидным принципам организации работы.
45% опрошенных заявили, что поддерживают идею перехода на четырехдневную рабочую неделю, если это сохранит их оплату труда. Еще 14% поддерживают рабочую неделю из четырех дней безоговорочно. При этом 15% относятся к переходу на рабочую четырехдневку резко отрицательно, еще 18% считают, что менять ничего не нужно, а 8% заявили, что работают, когда хотят, и у них нет четкой рабочей недели.
* Опрос проведен 19-23 апреля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
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