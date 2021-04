Комментарии начальника отдела глобальных исследований «Открытие Research» Михаила Шульгина ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба банка.

Эта торговая неделя – последняя в апреле. В первой половине недели рубль будет ощущать поддержку национальных экспортеров, формирующих рублевую ликвидность под платежи в бюджет. Понедельник является пиковым днем налогового периода, когда компании платят НДС, НДПИ и акцизы. Затем в среду, 28 апреля — налог на прибыль. На этом налоговый период завершается.

Среда, пожалуй, ключевой день текущей недели. Вечером будут объявлены итоги двухдневного заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC). Если ФРС не изменит свой голубиный тон, то доллар США, весьма вероятно, будет оставаться под давлением, что на руку рублю. На наш взгляд, в последние недели Джером Пауэлл и ряд других представителей Федрезерва проделали колоссальную работу, чтобы убедить рынки в своей позиции (инфляционный всплеск будет временным, до повышения ставок, действительно, еще очень далеко).

И у них, похоже, получилось, поскольку доходности облигаций Казначейства США плавно снижаются уже третью неделю подряд. Вряд ли все это было ради того, чтобы на следующей неделе неожиданно напугать рынки ястребиными сигналами типа анонсирования сворачивания объемов покупки активов (как это сделал на этой неделе Банк Канады).

Поэтому первая половина недели для рубля вполне может завершиться позитивно. Здесь, конечно, необходимо упомянуть встречу ОПЕК+, которая также состоится в среду и может потенциально стать встречным ветром для нефтяных котировок и рубля в частности. Однако мы не ожидаем, что 28 апреля альянс будет пересматривать свою производственную политику, учитывая тяжелую коронавирусную ситуацию в Индии, которая является крупнейшим потребителем дизеля. Базовый прогноз: ОПЕК+ будет следовать уже оговоренному плану плавного повышения добычи и плавного сокращения добровольного сокращения со стороны Саудовской Аравии.

Таким образом, USDRUB имеет реальный шанс закрепиться ниже 75,00 и войти в диапазон 74,00 — 73,00. Однако в конце недели технические торговые потоки, обусловленные фактом завершения месяца, могут оказать поддержку доллару. Рубль перед продолжительными майскими праздниками может вернуть валюте США часть достижений. Поэтому есть основания полагать, что ниже 74 рублей за доллар следующую неделю будет завершить затруднительно.

В рубле присутствует геополитическая премия, обусловленная объявленными недавно новыми санкциями, риском дополнительных рестрикций (теперь уже запрет на покупку ОФЗ на вторичном рынке), а также фактом сосредоточения большого количества войск на границе между Россией и Украиной.

В последние дни геополитическая премия выходила из рубля, что позволило российской валюте за 3 дня укрепиться на 2,5% к доллару. С пятницы, 23 апреля, войска Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, задействованные в мероприятиях внезапной проверки, приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации, сообщило Минобороны РФ. Таким образом, рубль по состоянию на вечер пятницы с начала года подешевел к доллару на 0,7%.

В то же время стоимость 5-летних CDS на Россию (стоимость страховки от дефолта) за три дня сократилась на 15,7% до 95,79 б.п. Цена CDS с начала года выросла на 11,4%. Одномесячный показатель Risk Reversal для USDRUB, который отражает разницу в ценах опционов Call и Put с дельтой 25%, составляет 2,9. За три дня он снизился на 18,9%. Сейчас показатель на 18,4% ниже, чем в начале текущего года.

На основании отмеченных выше факторов можно предположить, что геополитическая премия уходит из рубля. Однако USDRUB остается около 75,00.

Пока введения новых санкций до предполагаемой встречи Владимира Путина и Джо Байдена не ожидается. Соответственно, в течение майских праздников динамика котировок рубля будет всецело зависеть от внешнего фона. Здесь хотелось бы отметить ярко выраженную сезонную склонность доллара к укреплению в последнем месяце весны на фоне «Sell in May and go away» на фондовых рынках. Из-за обычно дорожающего доллара в мае цены на нефть находятся под давлением. При этом статистика по коронавирусу в Европе указывает на выход на плато, а ряд европейских стран, включая Францию и Грецию, уже запланировали послабление действующих экономических ограничений. Это может позитивно сказаться на спросе, защитить нефтяные котировки от существенного падения.