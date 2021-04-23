Экономика

Профессионалы рынка нержавеющей стали посетили цеха завода «Красный Октябрь»

Экономика 23.04.2021 18:26
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23.04.2021 18:26


Участники международной конференции «Нержавеющая сталь и российский рынок», которая проходит в эти дни в Волгограде, сегодня ознакомились с производственными мощностями на заводе «Красный Октябрь» и остались под впечатлением от экскурсии. Как сообщает ИА «Высота 102», почти 80 представителей металлургических и металлотрейдерских компаний в ходе ознакомительной прогулки по предприятию наблюдали за процессами выплавки стали и обработки сортового металлопроката перед отгрузкой заказчику.
Более половины присутствовавших на мероприятии посетили металлургический завод «Красный Октябрь» впервые. Представители других металлургических предприятий имели возможность сравнить особенности производственных циклов, а металлотрейдеры — узнать, на каком оборудовании изготавливаются их заказы. Многие гости «Красного Октября» сделали фотографии на память, в том числе селфи на фоне электросталеплавильной печи — сердца завода.
Участники конференции также побывали в благоустроенном парке перед заводоуправлением «Красного Октября». Зеленая зона появилась около года назад и стала одним из любимых мест отдыха жителей района. Те эксперты, которые уже бывали на предприятии несколько лет назад, отметили кардинальные позитивные изменения на промплощадке. В завершение форума его гости побывали на главной высоте России — Мамаевом кургане.
Напомним, волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь» является одним из крупнейших производителей сортового и листового нержавеющего металлопроката в России — в 2020 году предприятие произвело и отгрузило 34 тысячи тонн этого вида металла. Доля завода на российском рынке нержавеющей стали составляет 39%. В настоящее время волгоградские металлурги работают над расширением перечня выпускаемой продукции, в том числе за счет хромоникелевых сплавов с высоким содержанием никеля.

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