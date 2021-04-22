Экономика

ВТБ: траты жителей ЮФО за рубежом весной в 2 раза ниже, чем до пандемии

Экономика 22.04.2021 20:37 Новости компаний
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22.04.2021 20:37 Новости компаний


За первую половину весны 2021 г. (с 1 марта до 11 апреля) клиенты ВТБ в Южном федеральном округе потратили за границей 155 млн рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года показатель вырос на 19%, а траты в первой половине апреля (36 млн рублей) – в 4,5 раза по сравнению с прошлым апрелем. Однако расходы клиентов ВТБ на международный туризм пока вдвое ниже значений 2019 года.
В ряде стран, открытых для российских туристов в первой половине весны, расходы южных клиентов ВТБ выросли за два года в несколько раз. Больше всего было потрачено в Объединенных Арабских Эмиратах – расходы по картам банка там составили 34 млн рублей. Это почти в 4 раза больше, чем год назад, и на 22% выше в сравнении с 2019 годом. На втором месте по объему трат оказалась Турция – 22 млн рублей, в два раза больше, чем в 2020 году и в 1,7 раза больше, чем в 2019 году. На третьем – Мальдивы: 7,7 млн рублей, вдвое больше аналогичного периода прошлого года и в 2,8 раза выше допандемийных показателей.
В пятерку стран с наибольшими расходами среди южан также вошли Белоруссия и Кипр. В десятке наиболее популярных направлений – Египет, Греция, страны Латинской Америки, Сербия и Черногория. Кратно выросли расходы в Египте (почти в 8 раз к 2019 году и троекратно – к 2020 году) и в Танзании (в 6 раз к 2020 году и в 7 раз – к 2019).
Однако не во всех странах объем трат жителей ЮФО восстановился. Например, на популярных у россиян Сейшелах туристические расходы снизились к прошлому году на порядок. На 60% к допандемийному уровню уменьшились траты держателей карт ВТБ в Греции.
В целом по стране россияне увеличили оборот по картам за рубежом до 4,2 млрд рублей (рост +11%). При этом объем трат в первой половине апреля увеличился в 4 раза, до 1,1 млрд рублей. Несмотря на это, расходы клиентов ВТБ на туристические поездки за границу вдвое меньше показателей 2019 года.
«Расходы россиян на зарубежных курортах этой весной ожидаемо резко возросли по сравнению с началом весны 2020 года, когда по эпидемиологическим причинам путешествия за границу были ограничены. Однако к значениям до пандемии зарубежная туристическая отрасль пока не вернулась, за исключением нескольких популярных и только набирающих популярность направлений», - комментирует Ксения Андреева, начальник управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ.

 




 

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