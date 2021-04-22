



В Волгоградской области работодатели активно убеждают своих сотрудников сделать прививку от коронавируса. Как сообщает ИА «Высота 102», кто-то подходит к этому делу креативно, а кто-то – более традиционными методами. Жители Урюпинска, например, рассказали ИА «Высота 102», что в ОАО «Урюпинский элеватор» сотрудникам предоставляют дополнительный оплачиваемый отпуск в два дня за вакцинацию от COVID-19. Для этого надо предоставить прививочный сертификат или иной официальный документ, подтверждающий прохождение вакцинации. Отпуском можно воспользоваться до конца 2021 года. Соответствующий приказ подписал руководитель ОАО «Урюпинский элеватор». Редакция ИА «Высота 102» обратилась на предприятие за комментариями в связи с этой необычной инициативой, однако гендиректор на связь с журналистом на вышел.

В районах области, между тем, тема вакцинации населения не сходит с повестки дня в местных администрациях. В некоторых муниципалитетах признают, что прививочная кампания проходит не так бойко, как надо бы, отмечая, что охотнее прививаются жители сел, а вот в городских округах ситуация похуже. На недавней планерке в администрации Киквидзенского района, например, подчеркивалось, что только три сельхозпредприятия отчитались о стопроцентной иммунизации своих сотрудников. Это - ООО «Алевтина», ООО «Каменское» и КФХ Икрянникова А.И. Как указано на сайте органа местного самоуправления, глава района Сергей Савин настоятельно рекомендовал руководителям подведомственных организаций и учреждений района убедить своих сотрудников в необходимости вакцинации.





В Жирновском районе Волгоградской области среди передовиков – бюджетники. Так, по сообщениям администрации района, 100-процентная иммунизация сотрудников и получателей социальных услуг состоялась в ГБССУ СО ГПВИ "Жирновский психоневрологический интернат", в ГУЗ «Жирновская центральная районная больница» привились все медики, в отделе МВД России по Жирновскому району - все полицейские, а также сотрудники Росгвардии, отмечается в сообщении на сайте администрации. А вот глава Ленинского района Андрей Денисов решил показать на своем личном примере необходимость вакцинации и привился вместе со своим заместителем.

Между тем, в редакцию ИА «Высота 102» обращались читатели, которые жаловались на чрезмерно настойчивые просьбы вакцинироваться со стороны начальства. Однако авторы таких сообщений отказывались представиться или хотя бы сообщить конкретное название своего места работы.

Напомним, всего с начала прививочной кампании в регион поступило более 231 тысячи комплектов препаратов «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Первую аппликацию вакцины получили свыше 177,6 тысячи жителей Волгоградской области и порядка 75 тысяч завершили иммунизацию. Накануне призвал россиян сделать прививку от коронавируса и президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

На фото сайта администрации Ленинского района - глава района Андрей Денисов, фото группы Типичный Урюпинск ВК.