Олег Савченко рассказал о своем взгляде на развитие Заволжья

Экономика 21.04.2021 14:58
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21.04.2021 14:58
Инвестиции в мелиорацию, модернизацию и туризм являются ключевыми факторами для роста качества жизни в Заволжье, считает известный волгоградский промышленник и общественный деятель Олег Савченко. По словам политика, как сообщает ИА «Высота 102», особую роль в развитии районов за Волгой играет обновление инфраструктуры города Волжского.
Столица Заволжья
«Я не могу стоять в стороне, когда применительно к такому округу или к такому городу как Волжский идет приставка «проблемный», - отметил Олег Савченко. - Я считаю, что есть шанс сделать прорыв, качественно улучшить и жизнь волжан, и жизнь тех людей, которые как жители столицы округа рассчитывают на улучшение политического, экономического и социального состояния в целом».
Волжский имеет все шансы стать опорным центром для развития всего Заволжья. Общий объем финансирования нацеленных на это программ в последние годы превысил 7 миллиардов рублей. Дополнительные средства город получил благодаря участию в нацпроектах «Демография», «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные качественные дороги». В канун 65-летия в Волжском запустили трехлетнюю программу развития, включающую модернизацию и строительство больниц, новую школу и четыре детсада, ремонт ДК «Октябрь», благоустройство, обновление инженерных сетей и спортивно-молодежный комплекс на базе стадиона имени Логинова. В этом году планируется завершить трехлетний ремонт дороги на плотине Волжской ГЭС и проспекте Ленина, сдать новую шестиполосную дорогу на улице Карбышева и два дублера к ней. Однако эти преобразования должны стать лишь отправной точкой к последующему развитию Волжского, считает Олег Савченко.
Сельскохозяйственный потенциал
Волжский окружают огромные территории, на которых ведение сельского хозяйства осложняется засухой. По мнению политика, капитальные вложения в развитие мелиорации этих земель позволят получать хороший урожай и успешно разводить скот. Местные фермеры смогут конкурировать с хозяйствами из северных районов региона и даже соседних областей.
Сейчас больше всего орошаемых земель в Волгоградской области приходится на Николаевский район – 8,4 тысячи гектаров. На Палласовский, Быковский, Ленинский и Среднеахтубинский районы в сумме — всего 7,2 тысячи. На этой территории выращивают сою, а также зерновую и силосную кукурузу, которая становится основой кормовой базы для птицеводства. Возделывают в самых засушливых районах Волгоградской области озимую и яровую пшеницу, горчицу, картофель и другие овощные культуры.
По мнению Савченко, овцеводство, молочное и мясное животноводство, племенные и селекционные центры Заволжья имеют неплохие перспективы. Именно на эти районы приходится половина всего поголовья мелкого рогатого скота в регионе. Для Быковского, Николаевского, Старополтавского и Палласовского районов животноводство — одно из главных направлений АПК.
Уникальный Эльтон
Еще одним якорем Заволжской экономики является туризм: в Палласовском районе расположено уникальное озеро Эльтон, имеющее огромный потенциал в привлечении не только российских, но и зарубежных путешественников. Однако проблемы с транспортной доступностью, инфраструктурой и продвижением делают Эльтон недосягаемым для многих желающих. Решать задачи по развитию Эльтона нужно комплексно, на уровне региона и государства в целом, уверен Олег Савченко.
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