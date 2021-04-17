Происшествия 17.04.2021 09:53
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17.04.2021 09:53
В Волгограде три человека пострадали в ДТП с общественным транспортом. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, инцидент произошел накануне около двух часов дня в Ворошиловском районе. 43-летний водитель, управляя автобусом «ЛИАЗ-529267», двигаясь по ул. Рабоче-Крестьянская со стороны ул. Академическая в сторону ул. Ким, не выдержал безопасную дистанцию. В результате автобус столкнулся с автомобилем «Ситроен Джампер» под управлением 62-летнего водителя, который впоследствии совершил наезд на стоящий автомобиль «ВАЗ-2105», за рулем которого находился 22-летний мужчина.
В результате ДТП 21-летняя пассажирка автомобиля «Ситроен», а также 40-летняя и 51-летняя пассажирки автобуса «ЛИАЗ» с травмами доставлены в медицинское учреждение.
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