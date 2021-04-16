



Следователи завершили расследование уголовного дела о мошенничестве при получении материнского капитала. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 27-летняя жительница Волжского, имея троих малолетних детей, решила незаконно обналичить средства материнского капитала. С этой целью она вступила в преступный сговор с 32-летней риэлтором и 43-летней женщиной, имеющей небольшой дом на острове Сарпинский.

Женщины заключили фиктивный договор купли-продажи. После этого они обратились в Волгоградское отделение Пенсионного фонда России, где на основании предоставленных ими документов продавцу были перечислены по сертификату средства материнского капитала на сумму свыше 460 тысяч рублей в счет оплаты приобретенного жилья.

Полученные денежные средства продавец дома разделила, отдав 330 тысяч многодетной матери, а около 140 тысяч оставив себе и риэлтору. Через некоторое время они расторгли по фиктивным основаниям сделку, в результате чего дом вернулся в собственность прежней хозяйки.

Однако через некоторое время мать троих детей решила, что полученная при первоначальной противоправной сделке купли-продажи сумма оказалась меньше той, на которую она рассчитывала, и в августе 2020 года обратилась в полицию. В своем заявлении она указала, что приобрела дом, но после расторжения договора не получила обратно денежные средства.

Оперативники, проведя по ее заявлению проверку, уличили ее не только в ложном доносе, но и выявили махинации, связанные с незаконным получением и обналичиваем материнского капитала заявительницей и её подельницами.

В отношении женщины следователями Управления МВД России по г. Волжскому было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ – «Заведомо ложный донос о совершении преступления, соединённый с обвинением лица в совершении тяжкого преступления». А в отношении всех троих злоумышленниц – по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ – «Мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере».

Одна из обвиняемых созналась в содеянном, двое других вину свою не признали.

После проведения всех необходимых следственных действий уголовное дело направлено в Волжский городской суд Волгоградской области для рассмотрения. Злоумышленницам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.



