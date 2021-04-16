Происшествия

На острове Сарпинском в Волгограде на даче сгорел пенсионер

Происшествия 16.04.2021 08:56
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16.04.2021 08:56


Пенсионер погиб  в пожаре на острове Сарпинский. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, тело 63-летнего мужчины обнаружили после тушения загоревшегося дома. Сообщение о возгорании  поступило накануне около десяти часов вечера. В дачном обществе «Наука» горел деревянный садовый дом размером 6х6 м. по всей площади. Пожарные расчеты отдельного поста 5-ой пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 00.32 ч. Причина пожара устанавливается.
В ГУ МЧС по Волгоградской области напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. В регионе в последние дни фиксируются многочисленные ландшафтные пожары, несущие угрозу жилым домам и другим объектам. 

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