На острове Сарпинском в Волгограде на даче сгорел пенсионер

Происшествия 16.04.2021 08:56
0
16.04.2021 08:56
Пенсионер погиб в пожаре на острове Сарпинский. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, тело 63-летнего мужчины обнаружили после тушения загоревшегося дома. Сообщение о возгорании поступило накануне около десяти часов вечера. В дачном обществе «Наука» горел деревянный садовый дом размером 6х6 м. по всей площади. Пожарные расчеты отдельного поста 5-ой пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 00.32 ч. Причина пожара устанавливается.
В ГУ МЧС по Волгоградской области напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. В регионе в последние дни фиксируются многочисленные ландшафтные пожары, несущие угрозу жилым домам и другим объектам.
Реклама
«Страшно видеть такое»: семья из Ростовской области и житель Подмосковья погибли в ДТП под Волгоградом15.04.2021 22:03
Происшествия 15.04.2021 22:03
Легковушку расплющило грузовиками: трое погибших в массовом ДТП под Волгоградом15.04.2021 18:51
Происшествия 15.04.2021 18:51
В Волгограде ландшафтный пожар добрался до линии электропередач15.04.2021 13:53
Происшествия 15.04.2021 13:53
Напала во дворе: после укуса бешеной куницы госпитализировали жителя Волгоградской области15.04.2021 13:00
Происшествия 15.04.2021 13:00
Под Волгоградом подростки-лихачи попали в ДТП на мотоцикле15.04.2021 10:49
Происшествия 15.04.2021 10:49
Тушить не успевают: ландшафтные пожары «душат» Волгоград (ВИДЕО)14.04.2021 15:58
Происшествия 14.04.2021 15:58
Камеры сняли ДТП с самокатом в центре Волгограда14.04.2021 10:40
Происшествия 14.04.2021 10:40
В Волжском грузовик наехал на коляску с ребенком14.04.2021 10:28
Происшествия 14.04.2021 10:28
На улице в Волгограде во время утренней прогулки скончался пенсионер14.04.2021 10:12
Происшествия 14.04.2021 10:12
В пожаре под Волгоградом погиб неизвестный14.04.2021 09:43
Происшествия 14.04.2021 09:43
В Волгограде трамвай без пассажиров сошел с рельсов13.04.2021 19:42
Происшествия 13.04.2021 19:42
Черный дым окутал дома вдоль проспекта Жукова в Волгограде (ВИДЕО)13.04.2021 16:50
Происшествия 13.04.2021 16:50
Нервозного пассажира с набитым таблетками рюкзаком задержали под Волгоградом (ВИДЕО)13.04.2021 15:52
Происшествия 13.04.2021 15:52
У бизнесвумен из Волжского изъяли контрафактные часы на 4 млн рублей13.04.2021 10:31
Происшествия 13.04.2021 10:31
В Волгограде 5-летнего велосипедиста сбил автомобиль13.04.2021 10:01
Происшествия 13.04.2021 10:01
Реклама