На острове Сарпинском в Волгограде на даче сгорел пенсионер





Пенсионер погиб в пожаре на острове Сарпинский. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, тело 63-летнего мужчины обнаружили после тушения загоревшегося дома. Сообщение о возгорании поступило накануне около десяти часов вечера. В дачном обществе «Наука» горел деревянный садовый дом размером 6х6 м. по всей площади. Пожарные расчеты отдельного поста 5-ой пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 00.32 ч. Причина пожара устанавливается.

В ГУ МЧС по Волгоградской области напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. В регионе в последние дни фиксируются многочисленные ландшафтные пожары, несущие угрозу жилым домам и другим объектам.