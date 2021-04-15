Экономика

Сергей Русанов, банк «Открытие»: россияне готовы к цифровой трансформации банков

Экономика 15.04.2021 13:12
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15.04.2021 13:12


Абсолютное большинство россиян полагают, что через 10 лет для части банковских операций будет использоваться цифровая валюта, смартфоны, часы и биометрия заменят банковские карты, а банки превратятся в универсальные экосистемы с набором финансовых и нефинансовых услуг. Готовность клиентов к переменам позволит банкам вести дальнейшую цифровую трансформацию. 
Об этом в ходе экспертной дискуссии «Цифровая Экономика. Новые сроки – новые задачи» на Красноярском экономическом форуме – 2021 рассказал член правления, глава ИТ-блока банка «Открытие» Сергей Русанов.
По словам Сергея Русанова, пандемия заставила банки гораздо более агрессивно выходить в удаленные каналы, перестраивать внутренние и внешние бизнес-процессы под бесконтактное взаимодействие. Такая трансформация в банках встретила одобрение клиентов, которые стали существенно больше пользоваться продуктами дистанционного банковского обслуживания. Качество сервиса при этом существенно улучшилось.
По мнению Сергея Русанова, если банк планирует показывать результаты, близкие к конкурентам из топ-5, ему необходимо менять подходы к ИТ-производству продуктов и сервисов, чтобы удовлетворять потребности клиентов в скорости и качестве изменений. И, безусловно банкам с его наследными ИТ-ландшафтами это делать на порядки сложнее, чем финтех-компаниям, развивающимся «с нуля».
«Главная цель для нас — непрерывная поставка цифровых банковских решений. В любом случае пересмотр процессов — это большая технологическая задача, которую придется решать каждому, кто хочет расти и выигрывать в конкурентной борьбе за доли рынка», - отметил Сергей Русанов.
В планах развития банка «Открытие» - изменения в IT-архитектуре и ее трансформация в микросервисную модель. Трансформация произойдет и на уровне системного ландшафта, и на уровне базовых прикладных систем для возможности использования микросервисного подхода как базового для целей распараллеливания и ускорения ИТ-разработок новой функциональности клиентских путей.
Параллельно банк перестраивает и ускоряет процесс производства и поставки функциональных изменений цифровых продуктов и сервисов, налаживает работу кросс-функциональных команд (трайбов), переходит преимущественно к внутренним ИТ-разработкам. Это должно дать банку дополнительные конкурентные преимущества за счет повышения показателя time to market.
Сергей Русанов выразил уверенность в дальнейшем росте инвестиций в диджитал во всех клиентских сегментах, включая сервисы для внутренних «клиентов» - работников банка и кибербезопасность. Он также отметил как важный для трансформации банков тренд на создание на их базе многофункциональных платформ, маркетплейсов и экосистем.

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