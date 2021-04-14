11 причин купить новую ŠKODA OCTAVIA в апреле





ŠKODA OCTAVIA А8 (четвертое поколение) очень много, и каждый владелец назовет вам свои аргументы в пользу ее покупки сегодня. Мы же выбрали только 11 «плюсов» нового чешского автомобиля, которые, по нашему мнению, существенно влияют на его рейтинг у российского автолюбителя. Причин неизменной популярности выпущенной на рынок в 2020 году(четвертое поколение) очень много, и каждый владелец назовет вам свои аргументы в пользу ее покупки сегодня. Мы же выбрали только 11 «плюсов» нового чешского автомобиля, которые, по нашему мнению, существенно влияют на его рейтинг у российского автолюбителя.

1. Оптимальные габариты и улучшенный дизайн

С одной стороны, А8 осталась классическим и универсальным 5-дверным лифтбеком, который собран на уже привычной модульной платформе MQB[1] (с этой платформой работает Калужский автозавод) и сохранил стандартную колесную базу. Однако конструкторы решили увеличить габариты кузова до 4689 х 1463 х 1485 мм, то есть, машина стала длиннее на 19, шире на 15 и выше на 9 мм, чем предыдущее поколение ŠKODA OCTAVIA, а дорожный просвет увеличился на 2 мм (158 мм).

Новые габариты тщательно выверены, не нарушают баланс и устойчивость авто, считаются оптимальными для авто данного класса — лифтбек уверенно чувствует себя на узких городских улицах и во время маневров на трассе. Кроме того, увеличенный кузов позволил добавить свободного пространства в салоне, особенно — во втором ряду пассажирских сидений. Багажное отделение также увеличилось на 10 литров (578 литров).

Экстерьер ŠKODA OCTAVIA А8, на первый взгляд, изменился незначительно, но это не так. Кузов стал более обтекаемым, «спортивным» и аэродинамичным, силуэт приобрел отчетливую выразительность и «эмоциональность» купе, появились новые острые грани, широкая радиаторная решетка с хромированной рамкой, сотовые воздухозаборники, мощный задний бампер и эффектные 18-дюймовые легкосплавные колесные диски с обновленным дизайном.

Главное обновление — светодиодные матричные фары LED Matrix[2], двухсекционные задние фонари, ходовые огни с динамическими указателями поворотов, а также противотуманные фары с автоматической подсветкой поворотов. Изменилась и стала более легкой и «хищной» форма оптики — она теперь воспринимается как неотъемлемая часть кузова.





2. Двигатели и динамика

Новая OCTAVIA А8 комплектуется уже проверенными в деле, высокопроизводительными, динамичными и экономичными двигателями 1.6MPI (110 л.с.), работающими с механической 5-ступенчатой трансмиссией и 6-ступенчатым АКПП Aisin[4], и 1.4TSI[3] (150 л.с) с 8-ступенчатым АКПП Aisin, а также модернизированным 2.0TSI[3] (190 л.с.), спаренным только с 7-ступенчатым DSG 7 DQ381.

Низкообъемные движки с высоким крутящим моментом позволяют ездить со скоростью до 220 км/час, разгоняют тяжелую машину до «сотни» всего за 6-8 секунд и потребляют 5.8-6.5 литра топлива на 100 км пути. При нынешних стандартах динамики новых авто и стоимости горючего — показатели более чем достойные.

3. Обновленные технологии помощи водителю

В новой А8 сохранен обширный пакет стандартных опций, которые были успешно «обкатаны» на автомобилях ŠKODA OCTAVIA третьего поколения — аварийное торможение Multicollision Brake[5], маневровщик Manoeuvre Assist[6], парковщик Park Assist[7] с ассистом выезда с парковки задним ходом Rear Traffic Alert[8] и распознавание состояния водителя Driver Alert[9]. Были усовершенствованы камера заднего вида и система управление освещением Auto Light Assist[10] (появилось аппаратное управление переключением яркости).

Уже в базовой комплектации обновленного лифтбека добавлены новые и очень важные опции:

• адаптивный круиз-контроль (работает на скоростях до 210 км/час);





• автопилот Line Assist[11];

• ассист контроля дистанции во время движения;

• ассист мониторинга препятствий перед машиной;

• контроль движения по полосе с ее удержанием;

• ассист смены полосы движения;

• круговой обзор с помощью гольных видеокамер;

• контроль слепых зон;

• электронное управление переключением передач.

Весь пакет синхронизирован, работает комплексно — помощники водителя дублируют и страхуют друг друга.

4. Улучшенная безопасность

Все поколения ŠKODA OCTAVIA созданы с учетом максимальной безопасности управления движением и защиты пассажиров от любых угроз. Как и предыдущие версии, новая А8 получила пять звезд (максимальный уровень) по результатам краш-тестов Euro NCAP[12]. Традиционно впечатляет пассивная безопасность — мощный кузов из оцинкованной стали, дисковые тормоза, пакет подушек/шторок безопасности, крепления сидений и ремни IsoFix[13] для фиксации детских кресел в салоне, аварийный маяк «ГЛОНАСС».

Лифтбек 4-го поколения OCTAVIA получил также комплекс современной активной безопасности:

• автоматизированную адаптацию подвески под дорожные условия и качество дороги (круиз-контроль АСС) с контролем дистанции Front Assist[14], стоп-стартом и экстренным торможением MULTI-COLLISION BRAKE[15];

• удержание авто в полосе движения LANE ASSIST[16];

• проактивную защиту пассажиров при ДТП CREW PROTECT ASSIST[17];

• предупреждение при открывании двери Exit Warning[18];

• контроль смены полосы движения Side Assist[19];





• бесключевой доступ в салон Kessy[20].





Большинство перечисленных опций доступно автолюбителям у же в базовой комплектации. Их также можно докупить у производителя для бюджетных модификаций автомобиля.

5. Больше свободного пространства

Лифтбек OCTAVIA традиционно считается одним из лучших автомобилей по параметрам грамотного использования полезного пространства в салоне. Новая А8, получившая увеличенные габариты кузова, располагает еще большим пространством в салоне.

Кроме того, стало значительно больше места в зоне задних пассажирских сидений — теперь там уверенно поместится человек высокого роста. При этом, багажник не уменьшен, а наоборот, увеличен на целых 10 литров объема.





6. Комфорт салона

Салон обновленной OCTAVIA не просто расширен, но полностью концептуально переработан с точки зрения рациональности и уровня комфорта. Из новшеств следует отметить:

• интерьерную подсветку (10 цветовых вариантов уже в базовой комплектации);





• качественную шумопоглощающую обивку салона;

• трехзонный климат-контроль с индивидуальной настройкой режимов для каждой зоны сидений;





• панораммное остекление крыши с сенсорным управлением;

• ортопедические сиденья с подогревом и несколькими уровнями регулируемых настроек;





• пассажирам доступны USB[21]-разъемы под мобильные устройства.

Водительское место оборудовано большой цифровой панелью приборов с интерактивной информационно-развлекательной системой, 10-дюймовым сенсорным экраном и «горячими» кнопками управления. 3-спицевое рулевое колесо имеет кожаную оплетку и множество кнопок управление климат-контролем и мультимедиа, три режима подогрева. Передняя консоль отдана под клавишу стояночного тормоза, джойстик переключения передач и беспроводную площадку для смартфонов Phone Box[22] с портами USB-С[23] (еще один разъем — в корпусе зеркала заднего обзора). На панели водительской двери находится кнопка электромеханического подъемники двери заднего багажника.

7. Мультимедиа последнего поколения

В салоне А8 устанавливаются медиасистемы нового поколения с сенсорным управляющим экраном на 8-10 дюймов, подключением к Интернету, поддержкой большинства аудио- и видеоформатов файлов, флеш-карт, USB[21], SmartLink[24] для смартфонов, мобильных приложений Android[25] и iOS[26], голосовых помощников.

В зависимости от комплектации автомобиля, в салоне могут устанавливаться разные классы мультимедиа-систем — базовая Swing[27], сенсорная Bolero[28] c экраном 8 дюймов и голосовым управлением, модернизированный Amundsen[29] с встроенной навигацией или ТОПовый Columbus[30] с 9.2-дюймовым экраном, DVD[31], поддержкой LTE[32] и SIM[33]. В комплекте с медиа идет 600-ваттная акустика Canton[34] с 12 динамиками и цифровым эквалайзером.

8. Фирменные решения Simply Clever[35]

[35], что обеспечивает комфорт поездки в автомобиле на уровне полезных мелочей и выгодно отличает автомобильную марку. Четвертое поколение ŠKODA OCTAVIA , как и предыдущие серии чешских лифтбеков обязательно комплектуются широким набором «умных решений» Simply Clever, что обеспечивает комфорт поездки в автомобиле на уровне полезных мелочей и выгодно отличает автомобильную марку.

Уже в базовой комплектации представлены:

• подсветка посадочной зоны при открывании двери;

• удобные отделения для солнцезащитных очков, для полезных мелочей, гаджетов, небольших вещей и парковочных талонов, бутылок с водой и мусора в спинках сидений, боковых дверях, подлокотниках;





• ниши для стаканов;

• отделения для фирменных зонтиков, светоотражательных жилетов, одежных щеток;





• скребки для очистки льда, воронка в крышке бачка стеклоомывателя, съемное тягово-сцепное устройство для прицепа;

• отсек для смартфона со встроенной зарядкой;

• съемные крючки для перевозки одежды;

• крепления-липучки, горизонтальные и вертикальные сетки для фиксации грузов в багажнике.





9. Высокое качество по доступной цене

Четвертое поколение OCTAVIA проектировалось и модернизировалось с учетом выявленных недочетов предыдущих серий лифтбеков, появления новых автомобильных технологий и пожеланий покупателей авто. Сохранив все лучшее от модификаций третьего поколения, А8 получила и множество полезных обновлений, что сделало его на порядок качественнее, надежнее, безопаснее и функциональнее.

При этом стоимость автомобиля в Волгограде изменилась несущественно — в салонах «Волга-Раст» автомобиль стоит от 1.473.000 рублей.

10. Многократный призер

Седаны, хэтчбеки и лифтбеки ŠKODA OCTAVIA за 25 лет выпуска оказались одной из наиболее успешных моделей чешского производителя и завоевали множество заслуженных призов.

Машина выигрывала «Золотой клаксон — 2013 и 2017», становилась «Автомобилем года» в 2014, 2015 и 2016 годах, «Лучшим семейным автомобилем - 2014 года» от издания «What Car[36]?», брала Гран-при - 2015 от журнала «За рулем», выигрывала конкурс на лучший автомобиль 2017 года от немецкого автожурнала «Auto, Motor und Sport[37]», а в 2018-ом — от издания «AmuS[37]».

11. Выгодная покупка

В апреле приобрести Новую ŠKODA OCTAVIA у официального дилера ŠKODA компании «Волга-Раст-Октава» можно в кредит от 3%*, а также получить подарки**: комплект зимних шин или сигнализацию с автозапуском на выбор.





Преимущества нового лифтбека, которые мы перечислили выше — далеко не все «плюсы» А8. Каждый день владения и управления этим современным автомобилем будет раскрывать для вас все новые и новые удивительные возможности в области динамики, управляемости, безопасности, надежности и комфорта. Машина оптимальна и для молодежи, и для зрелых водителей со стажем, и для семей с маленькими детьми.

Записаться на тест-драйв можно у официального дилера ŠKODA компании «Волга-Раст-Октава» по тел: +7 (8442) 55 23 55 или на сайте .

* Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) на покупку нового ŠKODA OCTAVIA по продукту «Кредит на приобретение нового автомобиля» валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 3.6 млн. руб. Процентная ставка при сроке 12 мес. – от 3,0% при первоначальном взносе от 50%(включительно) и оформлении договора личного страхования, заключаемого в отношении заемщика. При отказе заемщика от заключения договора личного страхования процентная ставка составит: при сроке 12 мес. – от 7,0%. Условия кредита действительны на 01.04.2021 и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.2. www.vwbank.ru.

**При приобретении нового автомобиля ŠKODA OCTAVIA (кроме комплектации Active Plus) у оф.дилера Волга-Раст-Октава до 30 апреля 2021г. в стоимость автомобиля входит комплект зимних шин или сигнализация с автозапуском. Выбор марки шин, сигнализации дилер оставляет за собой. Предложение ограничено. Подробности по телефону +7(8442)55-23-55.

[1] MQB - (англ. Modularer Querbaukasten, сокращенно MQB, транслитерация ЭмКьюБи), модульная поперечная матрица.

[2] LED Matrix- (англ.) светодиодные матричные фары, транслитерация Лэд Матрикс.

[3] TSI - (англ.) серия турбированных двигателей, транслитерация ТиЭсАЙ.

[4] DSG Aisin - (англ.) автоматическая коробка передач, транслитерация ДСиДжи Айсин.

[5] Multicollision Brake - (англ.) система экстренного/аварийного торможения для предотвращения столкновений, транслитерация Мультиколишн Брейк.

[6] Manoeuvre Assist- (англ.) ассистент маневрирования, транслитерация Манёвр Ассист.

[7] Park Assist - (англ.) парктроник, транслитерация Парк Ассист.

[8] Rear Traffic Alert - (англ.) ассист выезда с парковки задним ходом, транслитерация Реар Траффик Алерт.

[9] Driver Alert - (англ.) система создана в помощь водителю, который неуверенно ведет себя на дороге или собирается неосознанно съехать с полосы движения, транслитерация Драйв Алерт.

[10] Auto Light Assist - (англ.) система управление освещением, транслитерация Авто Лайгхт Ассист.

[11] Line Assist - (англ.) автопилот, транслитерация Лайн Ассист.

[12] Euro NCAP- (англ.) автомобильный журнал, транслитерация ЕвроНкар.

[13] IsoFix - (англ.) ремни для фиксации детских кресел в салоне автомобиля, транслитерация ИсоФикс.

[14] Front Assist- (англ.) контролёр дистанции автомобиля, транслитерация Фронт Ассист.

[15] MULTI-COLLISION BRAKE - (англ.) система экстренного торможения, транслитерация Мульти-Колишн Брэйк.

[16] LANE ASSIST - (англ.) система предупреждения о сходе с полосы движения, транслитерация Лане Ассист.

[17] CREW PROTECT ASSIST- (англ.) система способствует повышению уровня безопасности для пассажиров, исключая риск летального исхода или получения травмы в аварийной ситуации, транслитерация Крэв Протект Ассист.

[18] Exit Warning - (англ.) система предупреждения при открывании двери автомобиля, транслитерация Эксит Ворнинг.

[19] Side Assist - (англ.) система контроля смены полосы движения, транслитерация Сайд Ассист.

[20] Kessy- (англ.) система бесключевого доступа автомобиля, транслитерация КЕССИ.

[21] USB - (англ.) универсальная последовательная шина, транслитерация Юэсби.

[22] Phone Box - (англ.) транслитерация Пхон Бокс.

[23] USB-С - (англ.) универсальный разъем, транслитерация Юэсби-С.

[24] SmartLink - (англ.) функция, которая позволяет использовать экран информационной/развлекательной системы (магнитолы) для отображения информации с мобильного устройства и частичного управления им, транслитерация Смарт Линк.

[25] Android - (англ.) операционная система для смартфонов, планшетов, электронных книг и т.д., транслитерация Андроид.

[26] iOS - (англ.) мобильная операционная система для смартфонов, электронных планшетов, носимых проигрывателей и некоторых других устройств, разрабатываемая и выпускаемая американской компанией Apple, транслитерация Иос.

[27] Swing- (англ.) автомагнитола, транслитерация Свинг.

[28] Bolero- (англ.) мультимедийная система, транслитерация Болеро.

[29] Amundsen- (англ.) радионавигационная система, транслитерация Амудсен.

[30] Columbus - (англ.) сенсорные дисплеи, транслитерация Колумбус.

[31] DVD - (англ.) оптический носитель информации, транслитерация ДиВиДи.

[32] LTЕ - (англ.) стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных для мобильных телефонов и других терминалов, работающих с данными, транслитерация ЛТЕ.

[33] SIМ - (англ.) сим-карта, транслитерация Сим.

[34] Canton - (англ.) акустические системы, транслитерация Кантон.

[35] Simply Clever - (англ.) набор умных и практичных решений, которые делают использование автомобилей более комфортным и приятным, транслитерация Симпл Клэвэр.

[36] What Car- (англ.) автомобильный журнал, транслитерация Вот Кар.

[37] Auto, Motor und Sport- немецкий автомобильный журнал, транслитерация Авто, Мотор анд Спорт.



