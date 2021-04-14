



За 9 дней работы прививочных пунктов в торговых центрах Волгограда и Волжского привились от коронавируса около 2000 человек. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в оперативном штабе региона.

Первый прививочный пункт открылся 6 апреля в торговом центре "Акварель". На сегодняшний день таких пунктов уже 11.

Оперштаб уточняет графики работы в будние и выходные дни прививочных центров во всех торговых комплексах Волгограда и Волжского.





- Тракторозаводский район

ТЦ "7 Звёзд": с 12-00 до 19-00.





- Центральный район

ТЦ "Пирамида": с 11-00 до 19-00;

ТЦ "Европа Сити Молл": с 12-00 до 20-00.





- Ворошиловский район

ТЦ "Ворошиловский": понедельник-четверг – с 12-00 до 19-00, пятница и выходные дни – с 12-00 до 20-00.





- Дзержинский район

ТЦ "Мармелад": с 11-00 до 19-00;

ТЦ "Парк Хаус": с 12-00 до 20-00.





- Советский район

ТЦ "Акварель": с 10-00 до 19-00.





- Красноармейский район

Гипермаркет "Магнит" (пр. Героев Сталинграда, 74): с 12-00 до 19-00.





- г. Волжский

ТЦ "Простор": с 10-00 до 19-00;

ТЦ "Волгамолл": с 11-00 до 19-00;

Гипермаркет "Леруа Мерлен": в будние дни – с 15-00 до 20-00, выходные дни – с 12-00 до 20-00.



