Здравоохранение 14.04.2021 17:16
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14.04.2021 17:16
За 9 дней работы прививочных пунктов в торговых центрах Волгограда и Волжского привились от коронавируса около 2000 человек. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в оперативном штабе региона.
Первый прививочный пункт открылся 6 апреля в торговом центре "Акварель". На сегодняшний день таких пунктов уже 11.
Оперштаб уточняет графики работы в будние и выходные дни прививочных центров во всех торговых комплексах Волгограда и Волжского.
- Тракторозаводский район
ТЦ "7 Звёзд": с 12-00 до 19-00.
- Центральный район
ТЦ "Пирамида": с 11-00 до 19-00;
ТЦ "Европа Сити Молл": с 12-00 до 20-00.
- Ворошиловский район
ТЦ "Ворошиловский": понедельник-четверг – с 12-00 до 19-00, пятница и выходные дни – с 12-00 до 20-00.
- Дзержинский район
ТЦ "Мармелад": с 11-00 до 19-00;
ТЦ "Парк Хаус": с 12-00 до 20-00.
- Советский район
ТЦ "Акварель": с 10-00 до 19-00.
- Красноармейский район
Гипермаркет "Магнит" (пр. Героев Сталинграда, 74): с 12-00 до 19-00.
- г. Волжский
ТЦ "Простор": с 10-00 до 19-00;
ТЦ "Волгамолл": с 11-00 до 19-00;
Гипермаркет "Леруа Мерлен": в будние дни – с 15-00 до 20-00, выходные дни – с 12-00 до 20-00.
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