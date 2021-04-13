Волгоградец отсудил 700 тысяч рублей за бракованный полотенцесушитель

Расследования 13.04.2021 11:43
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13.04.2021 11:43
Свыше 722 тысяч рублей взыскал житель Волгограда с продавца полотенцесушителя, который стал причиной коммунального потопа. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, Центральный районный суд отказал волгоградцу в удовлетворении иска, но апелляционная инстанция вынесла другое решение. С индивидуального предпринимателя в пользу истца взыскан материальный ущерб в сумме 478 780 рублей, штраф – 239 390 рублей и расходы на оценку – 4099 рублей.
Установлено, что житель Волгограда в августе 2016 года приобрел в магазине индивидуального предпринимателя полотенцесушитель за 5 тысяч рублей. В период действия гарантийного срока он стал протекать на сварочных швах, в результате чего произошло затопление квартиры. Была испорчена мебель. Согласно акту о происшествии на жилищном фонде, составленному работниками коммунальной службы, причиной затопления явилось ненадлежащее качество полотенцесушителя.
Волгоградец обратился в магазин с требованием возвратить стоимость некачественного товара и произвести оценку вреда. Полотенцесушитель был демонтирован и возвращен индивидуальному предпринимателю, который признал наличие брака в товаре и возвратил истцу его стоимость. Однако претензия об оценке ущерба и его возмещении была оставлена без ответа, поэтому владелец пострадавшей квартиры обратился в суд. В рамках рассматриваемого спора была назначена товароведческая экспертиза, согласно которой ущерб был оценен в 478 780 рублей. Центральный районный суд пришел к выводу об отказе в удовлетворении иска, ссылаясь на то, что экспертиза проведена без предоставления объектов исследования эксперту, в связи с чем размер ущерба надлежащими доказательствами не подтвержден. Апелляционная инстанция, изучив материалы дела, с выводами районного суда не согласилась. Установление размера ущерба областной суд признал юридически значимым обстоятельством для настоящего дела. Также было признано, что волгоградец действовал добросовестно, дважды приглашал ответчика на осмотр квартиры с целью оценки имущества.
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