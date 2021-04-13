Разорявшего супермаркет волгоградца отдали под суд





Год лишения свободы грозит 42-летнему жителю Волгограда, который совершал мелкие кражи из сетевого магазина. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, мужчину ранее уже привлекали к административной ответственности за небольшие хищения, но он продолжал воровать.

По данным дознавателей полиции, в период с 2 по 8 февраля текущего года он систематически посещал сетевой продовольственный магазин, расположенный недалеко от его дома в Центральном районе Волгограда. Мужчина незаметно брал с полок продукты, прятал их под одеждой и выходил из помещения торговой точки, не оплатив покупки. За шесть посещений ему удалось похитить товары на общую сумму свыше 4,5 тысячи рублей. В основном это была спиртосодержащая продукция – пиво, виски, коньяк, а также мясные полуфабрикаты и кофе. 9 февраля подозреваемого задержала охрана магазина.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158.1 УК РФ (Покушение и мелкое хищение чужого имущества, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение). Материалы переданы для рассмотрения в суд.



