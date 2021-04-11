Премии каждый месяц: волгоградские чиновники в Москве живут хорошо





В КСП Волгоградской области потребовали привлечь к ответственности главного бухгалтера представительства Волгоградской области в Москве за многочисленные нарушения бюджетной отчетности за 2020 год и за подобные факты, допущенные в прошлых годах. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные аудиторов, речь идет об искажении данных об использовании бюджетных средств на аренду объектов недвижимости, на содержание автомобилей, а также о порядке начисления премий сотрудникам представительства.

Так, руководитель представительства в прошлом году получил премий в размере почти 900 тысяч рублей, а сотрудникам за год было выплачено 3,2 миллиона рублей на эти цели. Причем 2,3 миллиона рублей, которые чиновники получили в качестве премий, прошли по строке «Обеспечение деятельности органов государственной власти», а не по разделу «Премиальные выплаты», что также является грубым нарушением бюджетной отчетности. В КСП выяснили, что на начало этого года в органе исполнительной власти числилось четыре вакансии из 16 штатных единиц, и премии чиновники получали за счет экономии бюджетных средств на фонд оплаты труда.

«Данная ситуация позволяла ежемесячно выплачивать премии работникам из экономии ФОТ, при этом представительство не соблюдало принцип адресности и целевого характера расходов бюджета в соответствии с бюджетной классификацией», - говорится в заключении КСП. Аудиторы подчеркнули, что в органе исполнительной власти должны были предоставить предложения комитету финансов Волгоградской области по эффективному использованию бюджетных средств, сложившихся за счет экономии расходов на оплату труда, однако здесь предпочитали распределять "лишние деньги" между сотрудниками.

Справка. Всего на содержание представительства Волгоградской области в Москве в прошлом году было потрачено 33,1 миллиона рублей. Большая часть из этой суммы – 15,2 миллиона рублей – ушла на выплату зарплат и премий сотрудникам. Вторая по величине строка расходов касается аренды недвижимого имущества в Москве – более 9 миллиона рублей.



