Реку Волгоградской области испортили канализационные стоки





Управление Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям потребовало возмещения ущерба за загрязнение реки Хопер. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, вопиющий факт был установлен в ходе внеплановой проверки МКУ «Городское ЖКХ» города Балашов Саратовской области. Предприятие осуществляет прием сточных вод от предприятий и населения, транспортируя стоки по канализационным сетям, и далее через очистные сооружения сбрасывает их в реку Хопер.

Однако в ходе проведенных лабораторных исследований специалистами ЦЛАТИ было установлено превышение загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых предприятием в водный объект. По результатам проверки произведен расчет размера вреда, причиненного водному объекту вследствие нарушения водного законодательства, в результате сброса недостаточно очищенных сточных вод. Сумма вреда составила 2 млн 648 тыс. 873 руб. В настоящее время управление Росприроднадзора направило претензию коммунальщикам о возмещения вреда в добровольном порядке.

Справка. Хопёр — большая река в Пензенской, Саратовской, Воронежской и Волгоградской областях России, крупнейший левый приток Дона.



