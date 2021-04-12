Реку Волгоградской области испортили канализационные стоки

Экология 12.04.2021 07:46
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12.04.2021 07:46
Управление Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям потребовало возмещения ущерба за загрязнение реки Хопер. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, вопиющий факт был установлен в ходе внеплановой проверки МКУ «Городское ЖКХ» города Балашов Саратовской области. Предприятие осуществляет прием сточных вод от предприятий и населения, транспортируя стоки по канализационным сетям, и далее через очистные сооружения сбрасывает их в реку Хопер.
Однако в ходе проведенных лабораторных исследований специалистами ЦЛАТИ было установлено превышение загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых предприятием в водный объект. По результатам проверки произведен расчет размера вреда, причиненного водному объекту вследствие нарушения водного законодательства, в результате сброса недостаточно очищенных сточных вод. Сумма вреда составила 2 млн 648 тыс. 873 руб. В настоящее время управление Росприроднадзора направило претензию коммунальщикам о возмещения вреда в добровольном порядке.
Справка. Хопёр — большая река в Пензенской, Саратовской, Воронежской и Волгоградской областях России, крупнейший левый приток Дона.
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