Банк «Открытие»: на Югорский лыжный марафон заявилось 2800 участников

Экономика 11.04.2021 08:45
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11.04.2021 08:45
Гонка имеет все шансы побить рекорд в 3000 заявок. На марафон зарегистрировалось 2800 любителей лыж, при этом самую длинную дистанцию – 50 км – намерены пробежать более тысячи спортсменов. Марафон также станет одним из самых масштабных в истории по количеству знаменитых спортсменов, принявших участие в забеге. Об этом 9 апреля на пресс-конференции, посвященной старту Югорского лыжного марафона, сообщили организаторы гонки и представители банка.
В 2019 году на старт марафона вышли 2,5 тысячи человек. Организаторы надеются, что число участников в этом году превысит 3000. Онлайн-регистрация завершится сегодня в 19:00 местного времени. Кроме того будет выдача номеров непосредственно перед стартом, что также может увеличить количество участников.
«Марафон с каждым годом привлекает все больше участников, из регионального спортивного мероприятия он уже давно превратился в настоящую визитную карточку Югры. Это известное по всей России и за ее пределами спортивное событие, которого ждут тысячи людей. Особо отмечу, что благодаря марафону растет популярность самого региона, развивается событийный туризм, местный малый бизнес», – сказал старший вице-президент, директор департамента сети банка «Открытие» Антон Анищенко. Он также сообщил, что банк не ограничивается поддержкой Югорского марафона, поддерживая также местный хоккейный клуб «Югра».
Рекорд был установлен и среди заявившихся на самую длинную дистанцию Югорского марафона – более 1000 человек планируют 10 апреля пробежать в Ханты-Мансийске 50 км. Если все они выйдут на трассу, будет установлен очередной рекорд марафона – в 2019 году в забеге на самую длинную дистанцию приняли участие около тысячи лыжников.
Для болельщиков и зрителей марафона банк «Открытие» традиционно подготовил зону отдыха и проведет автограф-сессию с известными российскими лыжниками. Среди участников марафона действующий обладатель Кубка мира и чемпион мира Александр Большунов, олимпийские чемпионы Сергей Устюгов и Александр Легков, победитель прошлого марафона, олимпийский чемпион Евгений Дементьев, члены сборной России по лыжным гонкам Алексей Червоткин, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и другие известные спортсмены. Как отмечают организаторы марафона, соперничество на трассе между ними станет дополнительной интригой гонки.
Олимпийский чемпион Александр Легков пообещал, что все известные лыжники-участники марафона будут стараться победить и поблагодарил банк «Открытие» за поддержку спортивного праздника. Сергей Устюгов назвал главным конкурентом самого себя и Александра Большунова. В свою очередь, Большунов сказал, что на каждый старт выходит только с мыслью о победе. «Король лыж», четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов пожелал Югорскому марафону большого будущего.
Югорский лыжный марафон проводится ежегодно с 2013 года, его организаторы – правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерация лыжных гонок ХМАО-Югры в партнерстве с банком «Открытие».
Информационные партнеры Югорского лыжного марафона-2021 – Sports.ru, федеральный медиахолдинг 1MI, информационно-аналитический портал siapress.ru, издательский дом «Новости Югры». Генеральный информационный партнер – ИД «Советский спорт».
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