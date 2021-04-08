«СберПрайм +» - сервис, который может практически все. Возможности нового флагманского продукта представил Герман Греф
Экономика 08.04.2021 17:05 Новости компаний
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08.04.2021 17:05 Новости компаний
Сбер запускает флагманскую подписку «СберПрайм+» с основными финансовыми сервисами, включая безлимитные бесплатные переводы, СберКартуПрайм и самые популярные сервисы экосистемы. Об этом журналистам на пресс-конференции рассказал Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.
«Подписки — актуальный и востребованный продукт для клиентов по всему миру. Они обеспечивают выгоду и единый клиентский опыт в самых востребованных частотных сервисах. Клиент платит за единую подписку на сервисы существенно меньше, чем за каждый продукт по отдельности. Например, со СберПрайм+ клиент сможет ежемесячно экономить около 5 тысяч рублей. Наша новая подписка — одна из самых выгодных, комплексных и многофункциональных в мире: в неё входят сервисы доставки готовой еды, продуктов и лекарств, онлайн-кинотеатр, такси, облачное хранилище, мобильная связь и музыкальный стриминг. И, конечно, мы единственная экосистема, центром которой является банк, поэтому для нас было важно интегрировать в подписку самые лучшие и выгодные финансовые услуги», - отметил Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка.
Подписка «СберПрайм+» позволяет ежемесячно сэкономить около 5 тысяч рублей. Ее стоимость 399 рублей в месяц. Это предложение включает лучшее из самых востребованных финансовых и нефинансовых сервисов Сбера.
СберКартаПрайм и финансовые сервисы – это и повышенные бонусы от «СберСпасибо» (10% — на всех АЗС, 5% — во всех кафе, ресторанах и все такси, 10% — такси Ситимобил, 5% — СберМаркет), возможность снять наличных без комиссии в любых банкоматах мира, безлимитные бесплатные переводы по всей стране, а также выгодный курс обмена валют.
Вместе с этим порадуют подписчиков и нефинансовые сервисы: к примеру, подписка «Оптимум» Okko (80 тысяч фильмов), вся медиатека СберЗвука (45 млн треков), мобильная связь СберМобайл (150 мин + 3 Гб интернета), скидка 10% на доставку готовой еды из DeliveryClub, скидка 10% на все поездки в Ситимобиле, бесплатная доставка продуктов и специальные цены из СберМаркета,облачное хранилище СберДиск (30 Гб + скидка на расширение диска).
Оформить подписку можно в офисах Сбербанка или в приложении СберБанк Онлайн. После этого можно зайти в сервисы Сбера, на которые распространяется подписка, по-своему Сбер ID (он есть у каждого клиента Сбера и привязан к его номеру телефона). Все условия СберПрайм+ автоматически применятся, как только клиент зайдёт в сервис по Сбер ID.
С 1 мая бесплатная СберКарта также появится в базовом продукте СберПрайм за 199 рублей.
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