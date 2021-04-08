Расследования

Прокуратура выявила признаки сговора при организации питания детей в Волгоградской области

Расследования 08.04.2021 10:31
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08.04.2021 10:31


Многочисленные нарушения законодательства при организации питания детей выявлены в Волгоградской области. Об этом ИА «Высота 102» сообщила старший помощник прокурора региона Оксана Черединина. После принятия решения УФАС вскрывшиеся факты получат уголовно-правовую оценку.
Как установлено в ходе надзорной проверки, в основном образовательные учреждения региона заключали договоры на оказание услуг по организации питания детей с  одними и теми же структурами - ИП Стрельниковым А.В.(Волгоград), ООО «СЛАВИЯ» (Волгоград) и ООО «Город кафе» (Ульяновск). Только за 2020 год и первый квартал текущего года суммарный объем контрактов составил более 2 млрд 295 млн рублей. К примеру, в Красноармейском районе 21 детский сад в незначительный промежуток времени заключил контракты с ИП Стрельниковым как с единственным исполнителем без проведения торгов. 
При этом согласно правовой позиции Верховного Суда РФ, заключение в короткий срок идентичных госзакупок образует искусственно раздробленную единую сделку. Аналогичные нарушения допускались в Городищенском, Жирновском, Киквидзенском, Котовском, Кумылженском, Нехаевском, Ольховском, Палласовском, Серафимовичском, Суровикинском и Чернышковском районах, Волгограде, Камышине и Михайловке.
Всего по данным фактам прокуратурой в марте текущего года внесено порядка 130 представлений, инициировано возбуждение почти 200 административных производств за несоблюдение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок.
Похожая ситуация сложилась и в Среднеахтубинском районе, все образовательные учреждения которого в августе-декабре прошлого года выбрали без конкурсных процедур одного и итого же поставщика питания - ООО «Алеко». В ходе надзорной проверки установлено, что на организованном комитетом образования района совещании обсуждался, в том числе, вопрос организации питания воспитанников. При этом председатель территориального комитета представила конкретные предложения по фирме-подрядчику, с которой впоследствии были заключены договоры по питанию детей.
Данные факты свидетельствуют о заключении между заказчиками и обществом соглашения, ограничивающего конкуренцию, в связи с чем материалы проверки направлены прокуратурой района в Волгоградское УФАС России для решения вопроса о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства.


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