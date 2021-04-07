Экономика

Волгоградский бизнес готовится к внедрению единого налогового платежа

Экономика 07.04.2021 11:23
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07.04.2021 11:23


Минфин РФ готовится перевести российский бизнес на единый налоговый платеж — соответствующее предложение ведомства подкреплено поправками в Налоговый кодекс, которые могут вступить в силу в январе следующего года. Как сообщает ИА «Высота 102», новая схема упростит механизм уплаты налогов, обязательных сборов и взносов для предпринимателей, в том числе волгоградских.
Предложение Минфина снимает часть нагрузки с малого и среднего бизнеса, перекладывая решение некоторых бухгалтерских вопросов на плечи фискальных органов. Согласно поправкам, при внесении единого налогового платежа ИП и юридическим лицам не нужно будет уточнять его вид, срок уплаты, принадлежность к тому или иному бюджету.
«Любая унификация, любое упрощение взаимоотношений между налоговым органом и бизнесом дают позитивный результат, — считает промышленник, общественный деятель Олег Савченко. — Бизнес перестает так сильно заботиться о правильности налоговых отчислений. Это все берет на себя налоговая инспекция, которая доказала и показала, что она достаточно эффективно работает. Речь идет о том, что практически все виды платежей, налоговых отчислений упрощаются и единым платежом засчитываются налоговой инспекцией. И дальше, если бизнес переплатил некоторую часть суммы, то она засчитывается в счет будущих платежей».
Нововведения позволят бизнесу тратить гораздо меньше времени и сил на оформление документов, при этом выполняя все обязательства перед государством в полном объеме.
«Это качественно скажется на здоровье нашего бизнеса, — подчеркнул Олег Савченко. — Мы увидим позитивный результат, прежде всего, в себестоимости продукта, создаваемого этим бизнесом. Потому что не будет армии бухгалтеров, которые по несколько раз перепроверяют, чтобы, не дай бог, неправильно не произвести отчисления. И, соответственно, наш волгоградский областной бюджет также выиграет от этого. Начинаются очень доверительные отношения между бизнесом и государством, между фискальными органами и акционерами наших предприятий, которые являются крупнейшими налогоплательщиками в регионе».

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