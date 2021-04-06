В Волгоградской области осудили двоих граждан Армении за сбыт фальшивых купюр в аптеках

Расследования 06.04.2021 16:00
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06.04.2021 16:00
В Волгоградской области оглашен приговор по уголовному делу о сбыте поддельных купюр в аптеках. Как рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, на скамье подсудимых в Михайловском городском суде оказались двое граждан Армении – 28-летний и 38-летний мужчины. Фигуранты уголовного дела в октябре и ноябре 2016 года на территории Волгограда и Волгоградской области приобретали лекарства на незначительные суммы, расплачиваясь поддельными купюрами номиналом 5 тысяч рублей. Всего таким способом им удалось сбыть девять поддельных банкнот.
Длительное время они находились в розыске.
Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Вину в содеянном мужчины признали лишь на завершающей стадии судебного разбирательства.
С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения суд приговорил 28-летнего мужчину к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, 38-летнего сообщника – к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания обоим осужденным в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.
Фото из архива ИА "Высота 102".
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