Экономика

В Поволжье вдвое выросло число клиентов, подключающих интернет-эквайринг Сбербанка

Экономика 06.04.2021 10:45 Новости компаний
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06.04.2021 10:45 Новости компаний


За 2020 год услугу интернет-эквайринга Сбербанка подключило 1194 торгово-сервисные точки в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях. Прирост показателя по отношению к 2019 году составил 107%. Объём транзакций через интернет-эквайринг Сбербанка в Поволжье в 2020 году составил 8,8 млрд руб.
Интернет-эквайринг подходит для бизнеса, у которого есть интернет-магазин или продажи настроены через социальные сети и мессенджеры.
Плюсы при работе с интернет-эквайрингом:
-эффективные инструменты конверсии на платёжной странице;
-простая интеграция с популярными CMS;
-инструкции по работе с API и помощь в настройке;
-возможность принимать платежи в мессенджерах и соцсетях;
-возможность подключить услугу кредитования «Покупай со СберБанком».
«Покупай со Сбербанком» — это сервис онлайн-кредитования, который объединяет клиентов и магазины в рамках процесса оформления покупки в кредит. Для получения кредита при совершении покупок клиенту нужна только банковская карта Сбербанка и подключённый к ней мобильный банк.

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