Вместо колонии – штраф: в Волгограде прокуратура обжалует приговор взяточникам-инспекторам

Расследования 05.04.2021 10:33
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05.04.2021 10:33
В Волгограде оглашен приговор по уголовному делу о получении взятки за покровительство бизнесу в сфере пассажирских перевозок, который в прокуратуре посчитали мягким. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, на скамье подсудимых в Центральном районном суде оказались двое государственных инспекторов территориального отдела государственного автодорожного надзора по Волгоградской области межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в значительном размере).
Как установил суд, 3 сентября 2019 года фигуранты уголовного дела получили 40 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя, осуществлявшего деятельность в сфере пассажирских перевозок.
Деньги предназначались за освобождение от административной ответственности за нарушения требований транспортного законодательства, а также дальнейшее покровительство коммерческой деятельности.
После получения денег сообщники были задержаны в рамках оперативных мероприятий, проводимых сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.
Расследование уголовного дела проводилось СУ СК РФ по Волгоградской области.Вину в инкриминируемом деянии фигуранты уголовного дела не признали.
Государственное обвинение настаивало на назначении сообщникам наказания в виде 8 лет лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 3-кратном размере суммы взятки – 120 тысяч рублей. Также в качестве дополнительного наказания государственный обвинитель предлагал запретить осужденным занимать должности, связанные с функциями представителя власти в органах государственной власти и органах местного самоуправления, в течение 3 лет.
Однако Центральный районный суд Волгограда приговорил бывших инспекторов к наказанию в виде штрафа в размере 2 млн рублей каждому с запретом занимать должности, связанные с функциями представителя власти в органах государственной власти и органах местного самоуправления, в течение 3 лет. Также они лишены классных чинов государственной гражданской службы.
По мере поступления приговора в прокуратуру будет решен вопрос о его обжаловании в апелляционном порядке в связи с мягкостью назначенного наказания, пояснили в надзорном органе.
Приговор в законную силу не вступил.
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