



Стремительный рост среднедушевых денежных доходов жителей Волгоградской области в 2020 году зафиксировал Росстат. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, опубликовавшим итоги динамики доходов за прошлый год, в регионе этот показатель в конце года вырос почти на 10 тысяч рублей по сравнению с началом года! Если в первом квартале среднедушевые денежные доходы населения составили 21826 рублей, во втором квартале они увеличились до 22442 рублей, в третьем – уже до 24666 рублей. А в четвертом квартале прошлого года этот показатель достиг 31404 рублей.

Рост среднедушевых денежных доходов населения в течение всего прошлого года, запомнившегося многим эпидемией коронавируса и введением ограничительных мероприятий, также зафиксирован и в других регионах ЮФО. Самый высокий показатель по итогам четвертого квартала прошлого года зафиксирован в Краснодарском крае – 42683 рубля, меньше всего доходов было у жителей Крыма – 24880 рублей.



