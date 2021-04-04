Экономика 04.04.2021 20:06
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04.04.2021 20:06
Стремительный рост среднедушевых денежных доходов жителей Волгоградской области в 2020 году зафиксировал Росстат. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, опубликовавшим итоги динамики доходов за прошлый год, в регионе этот показатель в конце года вырос почти на 10 тысяч рублей по сравнению с началом года! Если в первом квартале среднедушевые денежные доходы населения составили 21826 рублей, во втором квартале они увеличились до 22442 рублей, в третьем – уже до 24666 рублей. А в четвертом квартале прошлого года этот показатель достиг 31404 рублей.
Рост среднедушевых денежных доходов населения в течение всего прошлого года, запомнившегося многим эпидемией коронавируса и введением ограничительных мероприятий, также зафиксирован и в других регионах ЮФО. Самый высокий показатель по итогам четвертого квартала прошлого года зафиксирован в Краснодарском крае – 42683 рубля, меньше всего доходов было у жителей Крыма – 24880 рублей.
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