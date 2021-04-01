В Волжском после тройного ДТП 13-летнюю девочку забрали в больницу

Происшествия 01.04.2021 09:58
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01.04.2021 09:58
13-летний подросток и 32-летняя женщина пострадали в тройном ДТП в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, 34-летний водитель автомобиля «Митсубиси Лансер» при повороте на нерегулируемом перекрестке улицы Химиков - площадь Труда не уступил место, в результате авто столкнулось со встречным «Форд фокусом» под управлением 41-летнего водителя. От удара «Митсубиси Лансер» отнесло на другую машину «Лада Гранта», за рулем которого была 40-летняя женщина. В дорожной неразберихе пострадали несовершеннолетняя пассажирка «Митсубиси Лансер» и 32-летняя волжанка, которая находилась в «Форд Фокусе» в момент аварии. Обе доставлены в больницу.
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