Банк «Открытие» открывает дистанционно 40% расчетных счетов для МСБ

Экономика 31.03.2021 20:10 Новости компаний
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31.03.2021 20:10 Новости компаний
Sky Office – проект «Открытия» для дистанционного обслуживания клиентов – подвел итоги работы в 2020 году. Количество открытых счетов предпринимателей увеличилось за этот период на 15% и превысило 63 тыс.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка, по итогам 2020 года 40% договоров на расчетно-кассовое обслуживание предпринимателей в банке «Открытие» открыто командой Sky Office, тогда как годом ранее их доля составляла 30%.
Кроме того, специалисты Sky Office обработали более 1 млн телефонных обращений от клиентов. Доля звонков, принятых за первые 20 секунд ожидания, составила 83%, а доля вопросов, решаемых при первом обращении – 80%. Также командой Sky Office обработано более 260 тыс. электронных писем и более 150 тыс. сообщений в чатах.
«Мы открыли Sky Office в 2019 году, и с самого начала нашей задачей было развитие цифровых каналов и продуктов для предпринимателей. Прошедший год сделал дистанционные каналы обслуживания жизненно-важными для бизнеса, и нам удалось поддержать своих клиентов, сохраняя высокий уровень сервиса. За этот период количество операций, доступных через дистанционные каналы, увеличилось с 15 до 45, а количество тем консультирования – с 69 до 82.
В 2021 году мы вступили в новую трехлетнюю стратегию, в рамках которой запланирован запуск новых сервисов и услуг, доступных в Sky Office, а также повышение доли открываемых расчетных счетов до 50%», – рассказала Гульнара Фаттахова, директор центра Sky Office банка «Открытие».
Sky Office открыт в Казани для консультирования клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса по телефону и через интернет. Команда центра отвечает за продажи продуктов и оказывает техническую поддержку в каналах дистанционного банковского обслуживания.
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