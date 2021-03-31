Экономика

ПСБ занимает лидирующие позиции на рынке обслуживания участников госзакупок

Экономика 31.03.2021 15:47
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31.03.2021 15:47


ПСБ занимает второе место на рынке банковского обслуживания госзаказа по количеству открытых специальных счетов, сообщил Константин Басманов, руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ на пленарном заседании второго дня «Оптимизационный» законопроект: эволюция или революция?» XVI Всероссийского Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ», посвященном совершенствованию процедур государственных закупок.
«Поставщиками продуктов и услуг госсектора являются не только крупные предприятия, но и компании малого и среднего бизнеса. ПСБ уже много лет работает с предприятиями МСБ, и одной из наших важнейших задач является вовлечение предпринимателей в исполнение госзаказа. Этому способствует поступательное развитие цифровых сервисов, помогающих в исполнении государственных контрактов.
Так, мы перевели в "цифру" и упростили процедуры получения кредитования, увеличили лимиты по онлайн-продуктам, формируем предодобренные решения для клиентов, а также внедряем экспресс-продукты на основе больших данных, которые позволяют предпринимателям получать финансирование на участие в госзаказе без предоставления отчетности. Это позволило нам занять лидирующие позиции на рынке банковского обслуживания госзаказа, и мы продолжим развивать наши продукты и сервисы для удобства клиентов», - пояснил Константин Басманов.
В ходе дискуссии также обсуждались законодательные инициативы, направленные на оптимизацию действующих процедур в сфере госзакупок. В частности, Константин Басманов считает актуальным и востребованным пакет изменений, максимально переводящий процесс в цифровую среду. По его мнению, это должно упростить клиентский путь участников госзакупок: исключит сбор большого количества документов, необходимость подписания их на бумажных носителях, сложности с привлечением финансирования в сжатые сроки и другие.
Справка
ПСБ поддерживает малый, средний и крупный бизнес на рынке государственных закупок и занимает активную позицию в Общероссийской общественной организации «Союз Машиностроителей России». В ноябре 2020 года председатель ПСБ Петр Фрадков был включен в состав членов Бюро Центрального Совета ООО «СоюзМаш России», кроме того, он является куратором Регионального отделения Бюро Центрального Совета ООО «СоюзМаш» в Чувашской Республике.

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