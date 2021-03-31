Экономика 31.03.2021 15:47
0
31.03.2021 15:47
ПСБ занимает второе место на рынке банковского обслуживания госзаказа по количеству открытых специальных счетов, сообщил Константин Басманов, руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ на пленарном заседании второго дня «Оптимизационный» законопроект: эволюция или революция?» XVI Всероссийского Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ», посвященном совершенствованию процедур государственных закупок.
«Поставщиками продуктов и услуг госсектора являются не только крупные предприятия, но и компании малого и среднего бизнеса. ПСБ уже много лет работает с предприятиями МСБ, и одной из наших важнейших задач является вовлечение предпринимателей в исполнение госзаказа. Этому способствует поступательное развитие цифровых сервисов, помогающих в исполнении государственных контрактов.
Так, мы перевели в "цифру" и упростили процедуры получения кредитования, увеличили лимиты по онлайн-продуктам, формируем предодобренные решения для клиентов, а также внедряем экспресс-продукты на основе больших данных, которые позволяют предпринимателям получать финансирование на участие в госзаказе без предоставления отчетности. Это позволило нам занять лидирующие позиции на рынке банковского обслуживания госзаказа, и мы продолжим развивать наши продукты и сервисы для удобства клиентов», - пояснил Константин Басманов.
В ходе дискуссии также обсуждались законодательные инициативы, направленные на оптимизацию действующих процедур в сфере госзакупок. В частности, Константин Басманов считает актуальным и востребованным пакет изменений, максимально переводящий процесс в цифровую среду. По его мнению, это должно упростить клиентский путь участников госзакупок: исключит сбор большого количества документов, необходимость подписания их на бумажных носителях, сложности с привлечением финансирования в сжатые сроки и другие.
Справка
ПСБ поддерживает малый, средний и крупный бизнес на рынке государственных закупок и занимает активную позицию в Общероссийской общественной организации «Союз Машиностроителей России». В ноябре 2020 года председатель ПСБ Петр Фрадков был включен в состав членов Бюро Центрального Совета ООО «СоюзМаш России», кроме того, он является куратором Регионального отделения Бюро Центрального Совета ООО «СоюзМаш» в Чувашской Республике.
Реклама
Банк «Открытие» открывает дистанционно 40% расчетных счетов для МСБ31.03.2021 20:10
Экономика 31.03.2021 20:10
Банк «Открытие» сделал выгоднее курс онлайн-обмена валют31.03.2021 17:06
Экономика 31.03.2021 17:06
Жители Волгоградской области активно пользуются терминалами безналичной оплаты Сбербанка в офисах МФЦ31.03.2021 14:24
Экономика 31.03.2021 14:24
ВОЛМА развивает цифровизацию и готова делиться опытом31.03.2021 11:05
Экономика 31.03.2021 11:05
Кредитный портфель ВТБ в Волгоградской области достиг 61 млрд рублей31.03.2021 10:44
Экономика 31.03.2021 10:44
Кредит в банке Тинькофф: выгодные преимущества30.03.2021 18:43
Экономика 30.03.2021 18:43
Оптимизировать и сохранить в условиях продолжающейся пандемии30.03.2021 18:08
Экономика 30.03.2021 18:08
Время для перезагрузки с Nemoloko30.03.2021 16:33
Экономика 30.03.2021 16:33
ПСБ запустил акцию с начислением денег предпринимателям за рекомендацию банка30.03.2021 15:31
Экономика 30.03.2021 15:31
Волгоградские концессии прокомментировали решение инвесторов30.03.2021 12:36
Экономика 30.03.2021 12:36
ВТБ планирует выдать 1 трлн рублей ипотеки30.03.2021 10:13
Экономика 30.03.2021 10:13
СберБанк увеличил максимальную сумму рефинансирования ипотеки до 85% от стоимости недвижимости29.03.2021 17:43
Экономика 29.03.2021 17:43
«Волгоградэнергосбыт» предупреждает об СНТ-должниках29.03.2021 16:34
Экономика 29.03.2021 16:34
ВТБ намерен привлечь более 8 млн клиентов в рамках открытой экосистемы29.03.2021 15:24
Экономика 29.03.2021 15:24
Банк «Открытие» принял участие в съезде «ОПОРЫ РОССИИ»29.03.2021 14:26
Экономика 29.03.2021 14:26
Реклама